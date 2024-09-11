重慶台協30周年 將持續深化渝台經貿合作
重慶市台協10日晚間舉行成立30周年感恩晚會，重慶台協會長、重慶好年代實業有限公司董事長黃光志致詞表示，將繼續深化渝台經貿合作，推動兩地產業融合發展。
中新社報導，重慶市台灣同胞投資企業協會（重慶台協）成立於1994年6月。至今會員近300個，渝台經濟合作從餐飲、紡織服裝、汽車零部件製造及修理拓展到IT、電子信息、金融業、高端商業等。合作層次從一般產業向高科技、高附加值產業拓展，合作區域已覆蓋重慶市80%的區縣。
黃光志致詞時表示，30年來，重慶台協積極助推台資企業深度參與重慶經濟社會發展發揮了重要作用，助力集聚形成以廣達、英業達等台資企業為主的電子訊息產業集群。
黃光志說，隨著成渝地區雙城經濟圈建設、西部陸海新通道等國家戰略的實施，重慶台協將繼續深化渝台經貿合作，推動兩地產業融合發展。同時，加強兩岸文化交流，增進同胞間互相瞭解信任。
出席感恩晚會的大陸全國台企聯會長李政宏表示，重慶是與台灣經貿文化交流合作最為密切的地區之一。近年來，重慶市政府推出許多促進兩岸交流合作的政策和措施，為台胞在重慶提供了良好的發展環境，全國台企聯將一如既往地與重慶台協做好台商、台青的服務以及兩岸交流工作，為台商在重慶持續經營、為兩岸經濟融合發展、兩岸關係的發展作出更大的貢獻。
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