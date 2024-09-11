李強訪問沙國與工商界座談 喊話做大油氣、基建合作

近日訪問沙烏地阿拉伯的大陸國務總理李強11日上午與沙國工商界代表座談交流時表示，近年中沙政治關係穩定、發展戰略契合，雙方務實合作成果豐碩，特別是經貿合作保持著強勁勢頭。中沙經貿合作進一步深化面臨許多有利條件，希望沙國企業持續深耕大陸市場，做大做強油氣、石化等合作。

新華社報導，包含沙烏地阿拉伯投資大臣法利赫、商務大臣卡斯比以及沙國公共投資基金、沙國國家石油公司、沙國基礎工業公司、沙國國際電力和水務公司、阿吉蘭兄弟控股集團等企業負責人和中國－海合會共同投資聯合會代表出席座談會。

李強在聽取與會工商界代表發言後表示，大陸的產業數字化、智能化、綠色化轉型升級持續推進，人工智慧、雲計算、生物醫藥等領域的科技創新持續活躍，將為包括沙烏地阿拉伯在內的各國企業提供更廣闊的市場空間和投資機遇，歡迎更多沙烏地阿拉伯企業赴大陸考察，更好分享大陸的發展紅利。

李強指出，中沙經貿合作進一步深化面臨許多有利條件。兩國企業家要把握大勢，展現更大作為。希望沙國企業持續深耕大陸市場，更加堅定地在大陸投資興業，做大做強油氣、石化、基建、貿易等傳統領域合作，加強數字經濟、綠色經濟等新興產業、未來產業合作，同時積極做增進中沙友誼與相互理解的橋梁紐帶，推動中沙全面戰略夥伴關係不斷向更高水平邁進。

據報導，與會的沙國工商界代表表示，大陸是沙國的重要經貿合作夥伴，共建「一帶一路」倡議與沙烏地阿拉伯「2030願景」高度契合，沙工商界看好大陸經濟發展前景，對在大陸發展充滿信心，願搶抓機遇，持續投資大陸，進一步發揮互補優勢，創新合作模式，在能源、新能源、金融、電動汽車、數字經濟等領域深化合作。

李強11日上午還會見了海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）秘書長布達維。李強指出，大陸和海合會國家經濟互補性強，雙方要加強發展戰略對接，加快中海自貿協定談判進程。

海合會是包括阿拉伯波斯灣地區的六個國家（即波斯灣六國）在內的政府國際組織和貿易集團，成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

李強表示，大陸和海合會國家要進一步深化能源、投資、創新、科技、人文等合作，拓展資訊通信、數字經濟、綠色發展等合作。中方願同海合會通過中海戰略對話等機制加強政策協調。他還說，中方支持地區國家通過對話協商化解分歧，實現持久睦鄰友好。

據報導，布達維表示，海合會國家與大陸有著深厚的友好情誼，是可靠的戰略夥伴。海方願同中方攜手努力，積極落實雙方領導人達成的重要共識，加強各領域各層級對話，深化雙方能源、創新等領域合作，密切人文交流，期待盡早就海中自貿協定達成一致。海方高度贊賞中方在巴勒斯坦等地區問題上堅持公正立場，支持中東地區和平穩定。