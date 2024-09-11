華為三折疊機Mate XT使用麒麟晶片

華為在新產品發表會上並未公布三折疊手機Mate XT採用什麼晶片，但陸媒紛紛猜測其晶片應該是搭載華為Pure 70 Pro同款的麒麟9010超頻版晶片。

這款晶片在麒麟9010的基礎上進行優化和升級，通過超頻技術進一步提升處理器的性能。

麒麟9010超頻版在性能上相比前代產品有了顯著提升，不僅擁有更快的處理速度，還在能效上實現了更好的平衡。

陸媒筆歌科技甚至認為，華為Mate XT三折疊機為了帶來流暢無比的操作體驗，可能搭載兩塊國產自研的麒麟旗艦晶片，為手機性能助力，提高運作效率、壓制功耗發熱，兼顧強算力和低功耗。

華為自研晶片在設計之初就充分考慮了性能與功耗的平衡問題。通過採用先進的製程工藝和架構設計，華為自研晶片能夠在保證高性能的同時，有效降低功耗，延長手機的續航時間。

定製化優化：作為華為自家的晶片產品，麒麟系列晶片能夠與華為的軟硬體生態實現更好的融合。華為可以根據自家產品的特點和需求，對晶片進行定製化優化，以充分發揮其性能潛力。這種定製化優化的能力使得華為產品在性能上更具競爭力。

安全性與隱私保護：華為自研晶片在安全性方面也具備顯著優勢。通過內置的安全模組和加密技術，華為自研晶片能夠為使用者提供更加安全的資料保護和隱私保護。這種安全性的提升使得華為產品在使用者心中更加值得信賴。

麒麟9010超頻版在處理速度上實現顯著提升。無論是日常應用還是大型遊戲、高清視頻播放等場景，都能夠保持流暢的運行速度。在圖形處理方面，麒麟9010超頻版同樣表現出色。它能夠支援更高級別的圖形處理性能，使得使用者在玩遊戲或觀看高清視頻時能夠獲得更加逼真的視覺效果。

作為華為自研晶片的一大亮點，麒麟9010超頻版在AI性能上也有著不俗的表現。通過內置的AI引擎和演算法優化，它能夠為用戶提供更加智慧化的使用體驗。無論是拍照、語音辨識還是其他AI應用場景，都能夠實現更加精準和高效的處理。

去年華為推出Mate 60 Pro智慧手機時，在晶片方面有所突破，使用了中國大陸國產的7奈米先進晶片。能夠達成這樣的研發速度，當時令許多分析師感到驚訝，畢竟美國透過貿易限制處處阻撓中國大陸取得先進半導體技術。

然而，華為發表全新的三折機時，並沒有同時宣布在晶片上有何重大突破，奧本海默投顧新興科技資深分析師馬丁‧楊（音譯）在CNBC的訪談中表示，華為的晶片技術目前還落後最先進的水準大約兩年或三年。

馬丁‧楊說，反觀蘋果，現在有第二代的3奈米晶片，已展現比去年的手機強10%到15%的性能。他認為，接下來華為手機的行銷重點不會放在晶片之上，晶片的劣勢會被淡化，而去凸顯Mate XT是市場首支三折機。