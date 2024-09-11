快訊

雙劍值5億！大宇資轉讓《軒轅劍》、《仙劍》IP 兩大買家曝光

被公司直接無視！NewJeans力挺閔熙珍 不忍開直播全說了

美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚

廈門旅遊業金門踩線團 陸委會：專案審查中

中央社／ 台北11日電
中國大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者陳政錄／攝影
中國大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者陳政錄／攝影

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，由廈門旅遊業者所組成的踩線團已提出赴金門旅遊申請；陸委會回應，這個踩線團預計18至20日赴金門旅遊，相關機關正進行專案審查中。

大陸委員會（陸委會）11日晚間表示，廈門市旅遊協會一行14人預計18至20日期間赴金門進行旅遊踩線交流，相關機關正在進行專案審查中，將會盡速地完成。

陳斌華今天在中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）例行記者會上表示，廈門部分旅遊業者組成赴金門踩線團，日前已向台灣提出考察申請。

陳斌華說，如果台灣批准，在「十一假期」前赴金門旅遊是可以實現的，關鍵是台灣要盡快批准赴金門踩線團；大陸將繼續推進福建居民透過海上客運直航的團隊旅遊。

大陸今年的「十一假期」為10月1至7日。

廈門 金門 陳斌華

延伸閱讀

陸國台辦談台獨舉報信箱 陸委會：不贊成統一就是台獨

大陸國台辦以「追殺」談柯文哲案 陸委會：勿見縫插針

陸客赴金門 國台辦預告：踩線團很快就要出發

中美省州經貿交流 廈門登場

相關新聞

大陸經濟疲弱銷量大跌 本田不到一年裁員5千人

在中國經濟疲弱、傳統燃油汽車銷量大跌之際，日本本田汽車與中國合資的兩家車廠5月起相繼裁員。其中，東風本田近日宣布裁員近2...

寧德時代8月陸電池裝車量市佔下滑 季軍比亞迪市佔上升

中國汽車動力電池產業創新聯盟10日發布統計數據顯示，寧德時代8月實現動力電池裝車20.98GWh，位列大陸動力電池裝車量...

陸晶片企業華夏芯破產清算 技術資產起拍價不到13萬

據大陸全國企業破產重整案件信息網顯示，此前擁有多項專利且獲獎無數的華夏芯的管理人將於22日至23日對公司的域名及軟體著作...

廈門旅遊業金門踩線團 陸委會：專案審查中

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，由廈門旅遊業者所組成的踩線團已提出赴金門旅遊申請；陸委會回應，這個踩線團預計18至2...

歐盟對華電動車加徵關稅 西班牙首相：正重新考慮在該問題立場

中歐因電動車關稅產生的貿易摩擦，恐引發歐中貿易戰，不過原本力主加稅的西班牙出現轉圜。西班牙首相桑切斯11日結束為期四天的...

大陸央國企購地縮手 今年前8個月土地成交金額年減3成

大陸房地產市場低迷，今年以來情況更加嚴峻，包括大陸央企和地方國企也開始謹慎購地。根據Wind數據顯示，2024年前8個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。