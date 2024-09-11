廈門旅遊業金門踩線團 陸委會：專案審查中

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，由廈門旅遊業者所組成的踩線團已提出赴金門旅遊申請；陸委會回應，這個踩線團預計18至20日赴金門旅遊，相關機關正進行專案審查中。

大陸委員會（陸委會）11日晚間表示，廈門市旅遊協會一行14人預計18至20日期間赴金門進行旅遊踩線交流，相關機關正在進行專案審查中，將會盡速地完成。

陳斌華今天在中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）例行記者會上表示，廈門部分旅遊業者組成赴金門踩線團，日前已向台灣提出考察申請。

陳斌華說，如果台灣批准，在「十一假期」前赴金門旅遊是可以實現的，關鍵是台灣要盡快批准赴金門踩線團；大陸將繼續推進福建居民透過海上客運直航的團隊旅遊。

大陸今年的「十一假期」為10月1至7日。