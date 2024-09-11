大陸經濟疲弱銷量大跌 本田不到一年裁員5千人

在中國經濟疲弱、傳統燃油汽車銷量大跌之際，日本本田汽車與中國合資的兩家車廠5月起相繼裁員。其中，東風本田近日宣布裁員近2000人，且未來有可能擴大。由於採自願裁員且條件相對優厚，出現了部分員工「積極爭取被裁」的情況。

界面新聞報導形容，目前在中國市場進行人力成本優化和產能縮減的車企中，本田可能是做法「最為激進」的車企。在東風本田之前，本田另一家中國合資廠廣汽本田自2023年底以來已裁員約3000人。

由於在中國市場表現低迷，本田計劃透過關閉工廠等措施，在中國削減3成的燃油車產能，年產能由149萬輛縮減至100萬輛，減產幅度居日本車廠之冠。

本田在中國分別成立「廣汽本田」及「東風本田」兩家中日合資車廠。早在2023年12月，廣汽本田便率先開始裁員，規模為900人，且是該廠25年來首次裁員。今年5月，廣汽本田更一舉裁員2000餘人。

報導指出，本田計劃在2024財政年度（2024年4月至2025年3月）透過廣汽本田的裁員和自然離職，共裁減中國業務領域約3000人。然而，這3000人並不包括東風本田，且東風本田的裁員幅度可能會擴大。

東風本田和廣汽本田一樣，啟動的都是以「主動離職」為核心方式的大規模裁員。東風本田員工證實，該廠提供了近2000個離職員額，主要為生產線工人，賠償標準則是N+3，也就是「工作年資加2個月薪資加1個月獎金」。

報導指出，從東風本田內部反應顯示，由於廠方提供的賠償方案優厚，一些東風本田的員工「積極爭取被裁名額」。此外，東風本田早在7月就在進行協商離職的統計，8月底就開始分批大量離職。不過，目前暫未傳出裁員有波及生產部門以外的員工。

針對上述消息，東風本田10日回應，這次人力「優化」是為「更好地提升企業運營效率，加快戰略轉型」，將主要針對生產領域，並採用「自願離職」形式，給予員工妥善合理的補償方案。從員工回饋來看，很多離職員工對補償方案「表示滿意」。

事實上，東風本田7月26日即表示，旗下的武漢第二工廠生產線將於今年11月暫停生產。

根據報導，相較於中國市場銷量大跌，本田汽車4至6月合併營業利潤卻創歷史新高。在美國市場，受益於混合動力車型銷量猛增，本田汽車4至6月總銷量年增3%，且單月銷量也實現連續16個月成長。