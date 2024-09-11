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陸晶片企業華夏芯破產清算 技術資產起拍價不到13萬

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
獲獎無數的大陸國產晶片企業華夏芯在破產清算後，近期拍賣技術資產引起關注。圖取自華夏芯官網
獲獎無數的大陸國產晶片企業華夏芯在破產清算後，近期拍賣技術資產引起關注。圖取自華夏芯官網

據大陸全國企業破產重整案件信息網顯示，此前擁有多項專利且獲獎無數的華夏芯的管理人將於22日至23日對公司的域名及軟體著作權、專利等資產進行公開拍賣，值得注意的是，起拍價合計不到人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。作為一度被視為國產晶片明日之星之一的華夏芯當前處境也引起外界對於大陸晶片行業未來省思。

公告顯示，拍賣標的包括域名3項，起拍價人民幣13,879元；15項軟體著作權、14項專利起拍價人民幣15,550元，合計不到人民幣3萬元。

公開資料顯示，華夏芯成立於2014年12月22日，註冊資本1.8億元，是異構處理器IP提供商和晶片解決方案提供商，集團總部在北京，分別在上海等地設有研發和銷售中心。

該公司據稱是大陸國內第一家從事嵌入式異構處理器設計，專注於完全自主知識產權的處理器IP核設計、許可、及定製化晶片設計的集成電路設計公司，面向物聯網、邊緣計算和雲計算應用，提供定製化晶片產品等。

華夏芯也曾獲獎無數，其是中國服務機器人產業聯盟理事單位，中國機器人產業聯盟成員單位，曾獲得中關村金種子企業，中國人工智能產業創新聯盟人工智能卓越產品獎、2020年度中國IC設計成就獎之五大中國創新IC設計公司、2020硬核中國芯最具潛力IC設計企業獎等獎項。

華夏芯在4月被北京市第一中級人民法院裁定受理西安九步坊企業管理合伙企業（有限合伙）申請破產清算。天眼查顯示，華夏芯存在多條自身風險，包括失信被執行人、限制消費令、被執行人、股權凍結、破產案件等多種類型。

對於華夏芯頹敗原因，科創板日報此前報導，創道硬科技創始人步日欣分析，主因還是在於資金問題，其現金流的斷裂與其技術和內部管理不無關係。該企業團隊創業有些年頭，但似乎並沒形成面向市場的創業邏輯，內部管理混亂，人員流失嚴重，到處設立融資主體；與此同時，大陸國內晶片產業也面臨著同質化競爭嚴重等問題，導致華夏芯逐漸失去優勢。

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