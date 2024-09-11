寧德時代8月陸電池裝車量市佔下滑 季軍比亞迪市佔上升

中國汽車動力電池產業創新聯盟10日發布統計數據顯示，寧德時代8月實現動力電池裝車20.98GWh，位列大陸動力電池裝車量排名第一，市佔率達44.46%，但較上期下滑2.84個百分點，其中磷酸鐵鋰動力電池裝車量雖為大陸國內第一，市佔率為36.61%，但較7月下滑2.32個百分點，較年內最高點下滑超8個百分點，創下年內新低。排名第二的比亞迪裝車輛為11.78 GWh，市佔率為24.96%，較前一月提高了2.14%。

在動力電池裝車排行上，比亞迪與寧德時代上月的市佔率差距達19.5個百分點，月增率縮小4.97個百分點，但較上年同期擴大了2.18個百分點。

統計也顯示，今年8月大陸國內動力電池裝車量達47.2GWh，年增35.3%，增速較去年同期的46.8%顯著放緩。共計37家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增加4家。

值得注意的是，相較於寧德時代向汽車廠商外供動力電池，比亞迪的動力電池主要供應自產新能源汽車。據高工產業研究院的統計，去年其用於自供的動力電池裝機量佔比約94.8%。

動力電池裝車量排名第三至十位的企業分別為中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源、正力新能與瑞浦蘭鈞。

就電池類別來看，大陸國內磷酸鐵鋰電池8月佔總裝車量的74.2%，三元電池佔總裝車量的25.7%。兩者之間的差距逐漸拉大。

磷酸鐵鋰電池排名第二依然是比亞迪，裝車量達11.74 GWh，佔其動力電池總裝車量的99%。在磷酸鐵鋰電池領域的市場份額達33.53%。與寧德時代差距正在逼近。

在出口部分，寧德時代動力電池累計出口量下滑了21.7%，但依舊穩居大陸榜首；排名第二的比亞動力電池出口量年增125.6%。其中，蜂巢能源前8個月的動力電池出口量排名國內第七位，但年增速高達到2,051.7%。

前8個月大陸動力電池出口量達80.8GWh，年增5.3%。其中，磷酸鐵鋰電池出口量為30.7GWh，年增33.4%；三元電池出口量為49.3 GWh，年減7.6%。從數據可知，海外市場對於磷酸鐵鋰電池的需求逐漸提升。