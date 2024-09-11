快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

寧德時代8月陸電池裝車量市佔下滑 季軍比亞迪市佔上升

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國汽車動力電池產業創新聯盟10日發布統計數據顯示，寧德時代8月實現動力電池裝車20.98GWh，位列大陸動力電池裝車量排名第一，市佔率達44.46%，但較上期下滑2.84個百分點。（美聯社）
中國汽車動力電池產業創新聯盟10日發布統計數據顯示，寧德時代8月實現動力電池裝車20.98GWh，位列大陸動力電池裝車量排名第一，市佔率達44.46%，但較上期下滑2.84個百分點。（美聯社）

中國汽車動力電池產業創新聯盟10日發布統計數據顯示，寧德時代8月實現動力電池裝車20.98GWh，位列大陸動力電池裝車量排名第一，市佔率達44.46%，但較上期下滑2.84個百分點，其中磷酸鐵鋰動力電池裝車量雖為大陸國內第一，市佔率為36.61%，但較7月下滑2.32個百分點，較年內最高點下滑超8個百分點，創下年內新低。排名第二的比亞迪裝車輛為11.78 GWh，市佔率為24.96%，較前一月提高了2.14%。

在動力電池裝車排行上，比亞迪與寧德時代上月的市佔率差距達19.5個百分點，月增率縮小4.97個百分點，但較上年同期擴大了2.18個百分點。

統計也顯示，今年8月大陸國內動力電池裝車量達47.2GWh，年增35.3%，增速較去年同期的46.8%顯著放緩。共計37家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增加4家。

值得注意的是，相較於寧德時代向汽車廠商外供動力電池，比亞迪的動力電池主要供應自產新能源汽車。據高工產業研究院的統計，去年其用於自供的動力電池裝機量佔比約94.8%。

動力電池裝車量排名第三至十位的企業分別為中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源、正力新能與瑞浦蘭鈞。

就電池類別來看，大陸國內磷酸鐵鋰電池8月佔總裝車量的74.2%，三元電池佔總裝車量的25.7%。兩者之間的差距逐漸拉大。

磷酸鐵鋰電池排名第二依然是比亞迪，裝車量達11.74 GWh，佔其動力電池總裝車量的99%。在磷酸鐵鋰電池領域的市場份額達33.53%。與寧德時代差距正在逼近。

在出口部分，寧德時代動力電池累計出口量下滑了21.7%，但依舊穩居大陸榜首；排名第二的比亞動力電池出口量年增125.6%。其中，蜂巢能源前8個月的動力電池出口量排名國內第七位，但年增速高達到2,051.7%。

前8個月大陸動力電池出口量達80.8GWh，年增5.3%。其中，磷酸鐵鋰電池出口量為30.7GWh，年增33.4%；三元電池出口量為49.3 GWh，年減7.6%。從數據可知，海外市場對於磷酸鐵鋰電池的需求逐漸提升。

寧德時代 市佔率

延伸閱讀

中國汽車大殺四方 各國關稅再高也擋不住…老謝：只有它能「供不應求」避開殺戮

比亞迪銷量 今年衝400萬輛

比亞迪帶頭內捲…中國電動車價格殺到見骨 500家企業多少投降說再見？

補貼減少加上保護主義　比亞迪全球擴張腳步在日本受到阻礙！

相關新聞

大陸經濟疲弱銷量大跌 本田不到一年裁員5千人

在中國經濟疲弱、傳統燃油汽車銷量大跌之際，日本本田汽車與中國合資的兩家車廠5月起相繼裁員。其中，東風本田近日宣布裁員近2...

寧德時代8月陸電池裝車量市佔下滑 季軍比亞迪市佔上升

中國汽車動力電池產業創新聯盟10日發布統計數據顯示，寧德時代8月實現動力電池裝車20.98GWh，位列大陸動力電池裝車量...

陸晶片企業華夏芯破產清算 技術資產起拍價不到13萬

據大陸全國企業破產重整案件信息網顯示，此前擁有多項專利且獲獎無數的華夏芯的管理人將於22日至23日對公司的域名及軟體著作...

歐盟對華電動車加徵關稅 西班牙首相：正重新考慮在該問題立場

中歐因電動車關稅產生的貿易摩擦，恐引發歐中貿易戰，不過原本力主加稅的西班牙出現轉圜。西班牙首相桑切斯11日結束為期四天的...

大陸央國企購地縮手 今年前8個月土地成交金額年減3成

大陸房地產市場低迷，今年以來情況更加嚴峻，包括大陸央企和地方國企也開始謹慎購地。根據Wind數據顯示，2024年前8個月...

孟晚舟現身華為手機代言人劉德華演唱會 還為華仔比心

大陸科技巨頭華為，推出全球首台三折疊屏手機之際，華為公司副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，7日現身該款手機品牌大使劉德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。