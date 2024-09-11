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歐盟對華電動車加徵關稅 西班牙首相：正重新考慮在該問題立場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
西班牙首相桑切斯。歐新社
西班牙首相桑切斯。歐新社

中歐因電動車關稅產生的貿易摩擦，恐引發歐中貿易戰，不過原本力主加稅的西班牙出現轉圜。西班牙首相桑切斯11日結束為期四天的訪華行程時表示，正重新考慮在歐盟對華電動汽車加徵關稅問題上的立場。

新華社報導，桑切斯表示，「需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟委員會都應該重新審視，歐洲不需要另一場貿易戰。」大陸國家主席習近平9日在北京會見了桑切斯。

桑切斯指出，對於西班牙來說，需要做的是成為歐盟與大陸之間的一個建設性的力量，讓雙方找到一個符合歐盟和大陸雙方利益的解決方案，所以西班牙正在重新考慮在這一問題上的立場。

彭博報導，自歐盟決定提高大陸電動車關稅後，雙方便陷入貿易爭端。作為回應，大陸對歐盟出口的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動反傾銷調查。西班牙作為歐洲最大的豬肉出口國，所受到的影響尤其嚴重。

知情人士透露，歐盟準備小幅下調對自大陸進口電動車擬議的加徵關稅。知情人士說，對從大陸進口的特斯拉電汽車，加徵稅率將從擬議的9%，調整為略低於8%。

歐盟成員國將在擬議的最終關稅於 11 月生效之前，進行投票。大陸出口商目前面臨 10% 的關稅，新關稅是在這個基礎上增加徵收。

歐盟 西班牙 電動汽車

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