中國持續加強證券業監管 主要券商被約談要求自查

中國對於證券業的監管力道持續加大，中國銀行間市場交易商協會近期約談多家主要券商，要求業者對投顧業務全面自查，防範利益衝突和道德風險，若未如實處置，協會將採取進一步措施。

中國證券業在過去一段時間成了市場監管的重要行業，因此也對從業人員與業內生態造成不小的影響。

據財聯社、香港經濟日報，9月11日，中國「銀行間市場交易商協會」發布公告指出，在自律管理中發現部分證券公司在服務於中小銀行的投顧業務過程中，有控制客戶交易，將自營、投顧等業務混合運作，在不同帳戶間調節收益以及利益輸送等問題。

為了加強債券市場規範，促進市場平穩運行，近日交易商協會約談了投顧業務規模較大的主要證券公司，督促嚴格隔離不同業務，規範投顧展業和服務方式，防範利益衝突和道德風險。

交易商協會並要求證券公司對投顧業務進行全面自查，並在規定時間內報告自查情況，提交全部的投顧協定。對於自查未如實反映問題的證券公司，交易商協會將視情況採取進一步自律措施。

後續，將要求金融機構向協會備案投顧協議，對於證券公司及中小銀行在投顧業務中出現機構業務內控和公司治理問題，將建議監管部門加強監管，規範機構展業。

報導提到，今年以來交易商協會已多次對於存在利益輸送等違規情形的券商出手調查，部分嚴重違規機構則移送中國人民銀行實施行政處罰。

據公開資訊，銀行間市場交易商協會是經中華人民共和國國務院同意、民政部批准成立，業務主管單位為中國人民銀行。