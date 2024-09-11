深陷恆大風暴 傳普華永道將由英國高層管中國業務

普華永道會計師事務所（PwC）涉及恆大集團財務造假案後，遭中國多家央企、國企解約，多名業務團隊人士跳槽到其他事務所。據金融時報報導，普華永道將從英國空降高級合夥人管理中國業務。

據英國金融時報（Financial Times）引述知情人士透露，普華永道已委任哈德遜（Hemione Hudson）領導中國業務。據了解，哈德遜是今年稍早角逐普華永道英國業務領導職位的熱門人選之一。

普華永道現任亞太及中國主席由李丹擔任，他曾任審計業務主管，去年年底由合夥人選為亞太及中國主席，任期4年，今年7月才履新。報導表示，目前尚不清楚若未來哈德遜上任後，李丹將擔任什麼職位，普華永道拒絕對此做出回應。

報導指出，與傳統跨國企業不同，普華永道是以獨立、地方所有的合夥企業網路運作，因此委任外部人士管理成員是非常不尋常的舉動。去年普華永道也曾派另一名英國高階主管擔任澳洲業務主管，因為稅務醜聞損害當地的聲譽。

報導說明，普華永道曾向客戶表示，預估中國最快將於9月對其實施為期6個月的業務禁令。鑑於在中國經營的西方品牌所面臨的政治敏感性，以及企業內部也限制跨國分享資訊，因此該公司決定在中國採取類似行動，意義尤其重大。

此外，據界面新聞報導，普華永道開始出現人員出走的情況。報導指出，中國一間名為「容誠」的會計事務所資產管理服務團隊當中，有多名人士曾任職於普華永道，其中包括過去曾擔任普華永道資產和財富管理業主管合夥人的薛競，現在被列為容誠資產及財富管理行業主管合夥人。

今年3月，恆大地產涉嫌債券訊息披露違法違規案由中國證監會調查完畢。經查明，其披露的2019年、2020年年報共虛增收入人民幣5641億元（約新台幣2.54兆元）。而普華永道對恆大地產2019、2020年年報均出具了標準無保留意見的審計報告。

5月31日，中國證監會公布對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出處罰決定，對恆大地產責令改正、給予警告並重罰41.75億元。證監會同時表示，正在推進對相關仲介機構的調查，普華永道首當其衝。

據財聯社6日報導，統計顯示，已有37家A股、7家港股、9家基金公司（旗下基金產品）解聘普華永道。若普華永道罰單落地實施，相關融資及上市公司項目恐將受到波及。