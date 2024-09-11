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大陸央國企購地縮手 今年前8個月土地成交金額年減3成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央國企購地縮手，今年前8個月土地成交金額年減3成。圖為福州市高新區一處新建樓盤。中新社
大陸央國企購地縮手，今年前8個月土地成交金額年減3成。圖為福州市高新區一處新建樓盤。中新社

大陸房地產市場低迷，今年以來情況更加嚴峻，包括大陸央企和地方國企也開始謹慎購地。根據Wind數據顯示，2024年前8個月，大陸土地成交金額為人民幣1.42兆元（新台幣6.4兆元）、年減31%，僅2021年同期的三分之一。

經濟觀察報報導，隸屬大陸官方的中央企業、國有企業設定更嚴格標準，大幅減少購地，就怕投資錯誤出現爆雷。一名上市房企的財務負責人表示，一塊土地買錯了有可能讓公司爆雷，「一點不誇張」。

另一名在國有房企區域部任職、有10年投資經驗的王強表示，他們公司對房地產市場和土地市場研判的結論是，現今買地的風險依然較大，所以進一步緊縮了投資。

王強指出，公司在今年前8個月的整體投資額不到全年計畫的三分之一，主要原因是自今年起審查標準加大，從原來的8個增加到13個，得全部符合才能投資。

王強表示，先前他看上一塊地想參與競價，起拍價每平方公尺人民幣4.9萬元，目前地段周邊中古屋每平方公尺普遍低於人民幣5萬元，他預計約1年時間可以清盤。但總部認為，未來的利潤和去化難以平衡，不同意參加競拍。

王強的公司在今年初所規劃的投資額約人民幣100億元（新台幣450億元），但前8個月的權益拿地金額卻不到人民幣30億元（新台幣億135億元），相當於2023年1個月的拿地額。王強強調，不是不想拿地，而是大部分土地不符合投資要求。

權益購地金額是開發商在獲取土地使用權時所支付的總費用。根據中指研究院數據顯示，今年前8月中國百大房企的「權益買地金額」比去年同期大減40%。

另一個房地產巨頭保利發展的業績顯示，上半年新拿12個專案，權益拿地金額人民幣109億元（新台幣491億元），不到2023年同期的一半。截至6月底，這家央企的土地儲備較年初下降了8%。

而中海地產在今年上半年的投資總額為人民幣129億元（新台幣581億元），甚至不到2023年同期的三分之一。中海地產購地也越來越謹慎，2021年以來主要聚焦在一線和二線城市。今年上半年的投資中，一線城市比重達67%。

另一家國企廈門建發集團是近年積極購地的房企之一。但根據房地產數據平台克而瑞的數據顯示，今年前8月建發購地金額為人民幣279億元（新台幣1,256億元），也不到2023年的4成。

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