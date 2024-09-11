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孟晚舟現身華為手機代言人劉德華演唱會 還為華仔比心

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科技巨頭華為，推出全球首台三折疊屏手機之際，華為公司副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，7日現身該款手機品牌大使劉德華的演唱會現場，還為華仔比心。（取自影片截圖）
大陸科技巨頭華為，推出全球首台三折疊屏手機之際，華為公司副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，7日現身該款手機品牌大使劉德華的演唱會現場，還為華仔比心。（取自影片截圖）

大陸科技巨頭華為，推出全球首台三折疊屏手機之際，華為公司副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，7日現身該款手機品牌大使劉德華的演唱會現場，還為華仔比心。

新浪科技報導，根據網傳影片顯示，孟晚舟頭戴一頂黑色漁夫帽，坐在劉德華深圳演唱會的觀眾席中。在演唱「十七歲」的互動環節時，粉絲紛紛給劉德華比心，大螢幕拍到孟晚舟也參與其中。

孟晚舟現身劉德華演唱會引發了網友熱烈討論。有網友說：「孟晚舟亮相讓演唱會更有意義了」，還有網友評論說，這是「大佬間的頂峰相見」。 也有網友提醒，劉德華是華為新手機代言人。

華為5日為全球首支三折手機Mate XT，發布了一條影片預熱，品牌大使劉德華在影片中出鏡，並首次曝光這款三折手機的真容。

在美國蘋果公司10日凌晨發布iPhone 16系列新機後，華為同天下午也發布了這款三折手機Mate XT非凡大師。

2023年9月，華為在深圳灣體育中心舉行秋季全場景新品發布會，推出了全新超高階品牌 ULTIMATE DESIGN 非凡大師，劉德華現場出席發布會，擔任華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使。

孟晚舟 演唱會

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