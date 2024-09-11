2024年大陸折疊手機出貨量預計達1068萬支 華為穩坐第一名

國際數據公司IDC 11日發布的最新手機季度預測報告顯示，預計2024年大陸折疊手機市場出貨量約1,068萬支，年增52.4%；至2028年，大陸折疊手機出貨量將會超過1,700萬支，五年複合增長率達到19.8%。其中華為從2020年開始，市占一直超過三分之一，穩坐第一名寶座。

報告提到，華為一直都是大陸折疊手機市場的重要參與者，不管是從產品形態、產業鏈技術還是系統應用的適配，始終引領折疊屏手機行業的發展，從2020年開始，市占一直超過三分之一。

而華為於10日發布的Mate XT非凡大師三折手機不管是從硬體，還是軟體生態，以及使用場景上將會進一步推動折疊手機市場的發展。

榮耀和vivo則憑藉新產品在輕薄和全能上的成功打造，今年上半年市占分別達到23.3%和18.7%，佔據第二、第三的位置。

OPPO在今年沒有新產品上市的情況下依然位居第四位元，市占8.6%。三星折疊產品受到來自大陸品牌的競爭壓力較大，市占只有4.2%，排名第五。

報告提到，自2019年問世以來，折疊手機通過外觀形態的改變來打造差異化體驗，進而吸引消費者注意，一直保持快速增長。尤其蘋果一直未進入該市場，各安卓廠商紛紛重點打造各自的折疊產品，發布與蘋果差異化產品，縮小與蘋果在高階市場的差距。

報告指出，到今年上半年，各主要安卓廠商均已實現「橫折+豎折」的多形態折疊屏手機產品佈局，華為和榮耀還是唯二布局「外折」折疊手機的廠商，產品形態更為豐富。

大陸廠商在折疊手機上的積極投入和布局，促使大陸一直都是全球最大的折疊手機市場。IDC預計，未來大陸折疊手機市場將會長期佔據全球40%左右的市占。

報告提到，隨著鉸鏈、螢幕等相關技術的日漸完善，良品率得到提升，折疊手機的價格不斷下探。而整機品質、輕薄度、螢幕折痕、待機時間和影像等使用體驗方面都將得到不斷改善，消費者的接受程度也越來越高。