華為大搶蘋果鋒頭！美媒揭三折機1大弱點

蘋果iPhone 16系列10日亮相，華為隨後也發表三折手機Mate XT 非凡大師，大搶蘋果的鋒頭。但美媒報導，分析師表示，華為三折手機仍存在晶片能力的弱點，預計對蘋果手機市場影響不大。

CNN報導，市場研究公司Canalys研究經理劉藝璇（Amber Liu）表示，「華為和蘋果的產品發布時間相近，代表大陸高階手機市場新一輪競爭浪潮的開始。」她補充說，關鍵競爭領域將包括高階產品、軟體功能和人工智能部署。

CNBC報導，奧本海默（Oppenheimer & Co.）新興技術高級分析師Martin Yang接受CNBC節目亞洲財經論壇（Squawk Box Asia）訪問時表示，華為的晶片能力是弱點，仍落後尖端技術2到3年。

他分析，華為與蘋果在系統級晶片（SoC）方面的技術差距正在擴大，華為仍無法使用低於7奈米的製程。

Martin Yang指出，華為去年推出Mate 60系列，號稱搭載7奈米晶片，但華為卻未宣布Mate XT的晶片取得重大突破。而蘋果正採用第二代3奈米製程，今年的手機性能相比去年的第一代3奈米製程提升10%至15%。

但蘋果的手機則被外界批評為缺乏創新，美國財經媒體記者Mark Gurman撰文示警，今年恐怕難以出現iPhone換機潮。預估等到2025年下一代iPhone 17上市時，蘋果才會處於更有利的地位，因為Apple Intelligence將更完善且在更多市場推出，也將有全新外觀設計，才能吸引消費者。