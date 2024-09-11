中國加大金融反腐 6大國有銀行成反腐主戰場
中國的金融反腐力度持續加強，據不完全統計，今年已至少有67名金融業高層被調查，45人被處分，6大國有銀行是反腐主戰場。
第一財經10日報導，根據中央紀委國家監委網站不完全統計，這67名被調查人士中，中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部53人，去年同期為48人。
在黨紀政務處分方面，年內有45位金融業人士被處分，包括中管幹部（中央管理幹部，大多為副部級以上高官）6人，分別是國家開發銀行前副行長李吉平與王用生；中國工商銀行前副行長張紅力及前紀委書記劉立憲；中國太平保險集團前副總經理肖星；中國光大集團前董事長唐雙寧。
去年同期，僅有一名金融業的中管幹部被處分。
從所在機構來看，在銀行系統，6大國有銀行是反腐主戰場，合計有23人被調查，占比34%；22人被處分，占比49%，包括14人被開除黨籍、8人被「雙開」（開除黨籍和公職）。
此外，包括四川銀行、招商銀行、貴州銀行、江西銀行、廣發銀行、重慶農商行等都有高級管理人員被查。
在金融監管系統，2024年，一共有10人被調查，5人被處分。
相比去年，今年，農信社系統被調查、被處分的人數有所收斂。
報導指出，相比去年，2024年金融反腐的力度不但沒有絲毫鬆懈，反而持續加強。
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