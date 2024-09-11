快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

中國加大金融反腐 6大國有銀行成反腐主戰場

中央社／ 台北11日電

中國的金融反腐力度持續加強，據不完全統計，今年已至少有67名金融業高層被調查，45人被處分，6大國有銀行是反腐主戰場。

第一財經10日報導，根據中央紀委國家監委網站不完全統計，這67名被調查人士中，中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部53人，去年同期為48人。

在黨紀政務處分方面，年內有45位金融業人士被處分，包括中管幹部（中央管理幹部，大多為副部級以上高官）6人，分別是國家開發銀行前副行長李吉平與王用生；中國工商銀行前副行長張紅力及前紀委書記劉立憲；中國太平保險集團前副總經理肖星；中國光大集團前董事長唐雙寧。

去年同期，僅有一名金融業的中管幹部被處分。

從所在機構來看，在銀行系統，6大國有銀行是反腐主戰場，合計有23人被調查，占比34%；22人被處分，占比49%，包括14人被開除黨籍、8人被「雙開」（開除黨籍和公職）。

此外，包括四川銀行、招商銀行、貴州銀行、江西銀行、廣發銀行、重慶農商行等都有高級管理人員被查。

在金融監管系統，2024年，一共有10人被調查，5人被處分。

相比去年，今年，農信社系統被調查、被處分的人數有所收斂。

報導指出，相比去年，2024年金融反腐的力度不但沒有絲毫鬆懈，反而持續加強。

反腐 幹部

延伸閱讀

謝立功拋柯文哲認罪協商 小草怒喊黨中央開除黨籍

柯文哲若羈押開除黨籍？民眾黨中評會：目前不存在這問題

金飯碗褪色！裁員、減薪成大陸銀行業新常態

柯文哲暫別黨主席？ 民眾黨否認：發言人團隊毫無所悉

相關新聞

華為大搶蘋果鋒頭！美媒揭三折機1大弱點

蘋果iPhone 16系列10日亮相，華為隨後也發表三折手機Mate XT 非凡大師，大搶蘋果的鋒頭。但美媒報導，分析師...

5年磨一劍 華為3摺機正式發布 要價1.9萬起

「我的夢想是把平板裝進口袋裡，把電腦裝進口袋裡，今天實現了！」華為10日正式發布全球首款商用三摺疊手機─Mate XT非...

華為Mate XT預約破400萬支 黃牛價喊5.8萬 還能「千元幫搶」

華為三摺機Mate XT亮相，每支最高要價23999元（人民幣，下同，約3386美元），儘管身價不凡，仍掀起狂熱買氣，自...

蘋果AI在中恐被閹割 果粉：iPhone 16價格該減半

華為推出全球首款三摺疊手機，不僅和蘋果iPhone 16選在同一天發布，連開賣日期都一樣，力拚擴大其在中國這個全球最大智...

香港樓市撤辣半年回冷 內地買家大減7成

為了激活樓市，港府今年2月末宣布撤銷長達14年的樓市「辣招」（抑制房價的強力措施）後，樓市一度火熱繁榮，但半年過去，樓市...

李強訪沙國 「石油人民幣」結算更近了

中國國務院總理李強昨（10）日前往沙烏地阿拉伯，將主持召開中沙高級別聯合委員會第四次會議並訪問沙國。香港南華早報報導，沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。