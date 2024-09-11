AI PC出現｢一個世界、兩套系統」 資策會：把握加入供應鏈機會

資策會資深產業分析師兼組長曾巧靈11日表示，生成式AI落地終端產品後，AI PC與手機引市場關注，尤其AI PC與手機硬體逐步到位、軟體應用加速跟上。「2024年為AI PC元年，隨著Intel、AMD、Qualcomm、聯發科等陸續推出AI處理器，將推動AI PC滲透率大幅提升，2028年AI PC滲透率將達近七成。」

曾巧靈在資策會「智鏈未來 AI：Now & Next」活動中指出， AI PC與手機角色多樣化，重塑產業生態系規則，尤其大陸國產化政策、及AI應用的審查制度，自行發展出一套AI PC與手機生態系統，導致AI PC應用開發出現｢一個世界、兩套系統」，將影響相關零組件供應，相關供應鏈可把握機會預先投入發展，深入各品牌生態系統。

她解釋，自從2022年底OpenAI推出ChatGPT服務後，各科技廠競相推出大語言模型展示AI運算能力， 除具備大參數的大語言模型外，Google、Meta、Microsoft先後推出輕量級語言模型，OpenAI後續也跟進，有助終端應用AI。

曾巧玲指出，2024年AI PC初出茅廬，算力達40TOPs以上之處理器主要集中於下半年推出，導致當前滲透率仍較低。2025年隨著Intel、AMD、Qualcomm持續推出下一代AI處理器，以及NVIDIA與聯發科聯手推出Arm架構處理器產品，將推動AI PC滲透率大幅提升。

但她認為，當前AI PC價位橫跨幅度大，相比當前非AI NB之架構約兩倍之多，對一般消費者而言進入門檻過高。「因此未來處理器產品將更加多元，AI PC價格將隨著處理器大廠的市占率競爭而逐步降價，將提升AI PC普及率。」

曾巧靈表示，歷經新冠疫情和經濟衰退，全球手機出貨量呈現衰退，2023年達近十年新低，自2024年正式邁入AI手機元年，生成式AI應用成各手機品牌發展主旋律 。「2024年各品牌仍處於摸索期，先以旗艦或高階打出關鍵差異化，隨iPhone的加入，AI手機普及率大幅提升。」

尤其2024年中，各家處理器廠商推出新一代AI PC專屬產品線，並將持續開出不同規格系列，完善應用產品布局，並應對將更激烈的處理器戰場。

她指出，Android、OS系統陣營積極投入自研大語言模型（LLM），當前受限於手機硬體規格，LLM低於100億參數規模，預期未來AI參數規模將隨技術推進而擴增。「現階段AI手機優先以旗艦機型為首發，行動處理器業者將陸續推出中階AI手機晶片，將攸關AI手機滲透率與市場普及速度。 」

曾巧靈認為，隨著AI模型逐步成熟，手機記憶體、散熱需持續升級，但受限於手機設計條件，單純增加記憶體或熱導板並非易事，大廠已投入發展，因應未來GenAI手機的進一步需求。