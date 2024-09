《黑神話：悟空》熱銷 國台辦：支持兩岸遊戲產業合作

由陸企推出的《黑神話:悟空》近期熱銷,在台灣也備受討論,連陸委會副主委梁文傑都表示,「我個人會想去買來玩一玩」。對此,大陸國台辦發言人陳斌華11日說,我們歡迎台灣青年來大陸遊戲產業發展,支持兩岸遊戲產業加強交流合作,共同做中華民族文創產業。

陳斌華表示,由大陸企業出品的3A遊戲《黑神話:悟空》近期開始全球發售,廣受全球玩家關注與熱議,也受到島內(指台灣)青年、遊戲愛好者的追捧與好評。

他認為,箇中原因,一方面是遊戲本身製作精良、體驗感好、趣味性強;另一方面是取材自《西遊記》的故事和人物角色,融入了大量古代建築、東方美學、國風音樂等中華文化元素,台灣玩家很熟悉、易親近,「畢竟大家都是讀著四大名著長大的中國人」,許多人在兒時都夢想擁有一根神通廣大的金箍棒。

陳斌華接著說,台灣業者曾經在挖掘中華文化寶藏的基礎上,推出《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《三國群英傳》等經典遊戲,受到兩岸青年特別是遊戲玩家的熱捧。這也從一個側面證明,源遠流長、博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的寶貴財富,是兩岸遊戲產業實現創造性、創新性發展的不竭寶藏。

陳斌華表示,根據相關產業報告,今年上半年大陸自主研發遊戲海外市場銷售收入達85.54億美元,境內市場實際收入達1,472.67億元人民幣,呈現良好發展動能。所謂3A遊戲,是指投入「A lot of money(大量的金錢)」、「A lot of resources(大量的資源)」和「A lot of time(大量的時間)」製作的單機遊戲。

他稱,《黑神話:悟空》打破了歐美對3A遊戲的長期壟斷,被視為大陸遊戲產業崛起的象徵。「我們歡迎台灣青年來大陸遊戲產業發展,支持兩岸遊戲產業加強交流合作,共同做中華民族文創產業」。

另就暑期有不少台灣網紅到新疆旅遊,被質疑助大陸「統戰」,陳斌華回應,大美新疆是大陸同胞的,也是台灣同胞的,大陸誠摯歡迎台灣同胞特別是青年朋友,來大陸飽覽壯美山川,品嚐各色美食,體驗各地風土人情,感受大陸發展進步,分享自己所見所聞,這對增進兩岸人民的了解和情誼很有意義。

接著,陳斌華對質疑的聲音提出「三問」:一、新疆不美嗎?台灣網紅說錯了嗎?二、大陸的美麗風景、發展進步,本來就是一個好故事,難道網紅只因為來自台灣,就只能講壞不講好嗎?三、你們見不得好也不允許別人講好,究竟是什麼心態?是在怕什麼?