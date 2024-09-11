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《黑神話：悟空》熱銷 國台辦：支持兩岸遊戲產業合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
《黑神話：悟空》兩周賣出 1,800 萬套。（路透）
《黑神話：悟空》兩周賣出 1,800 萬套。（路透）

由陸企推出的《黑神話：悟空》近期熱銷，在台灣也備受討論，連陸委會副主委梁文傑都表示，「我個人會想去買來玩一玩」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華11日說，我們歡迎台灣青年來大陸遊戲產業發展，支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做中華民族文創產業

陳斌華表示，由大陸企業出品的3A遊戲《黑神話：悟空》近期開始全球發售，廣受全球玩家關注與熱議，也受到島內（指台灣）青年、遊戲愛好者的追捧與好評。

他認為，箇中原因，一方面是遊戲本身製作精良、體驗感好、趣味性強；另一方面是取材自《西遊記》的故事和人物角色，融入了大量古代建築、東方美學、國風音樂等中華文化元素，台灣玩家很熟悉、易親近，「畢竟大家都是讀著四大名著長大的中國人」，許多人在兒時都夢想擁有一根神通廣大的金箍棒。

陳斌華接著說，台灣業者曾經在挖掘中華文化寶藏的基礎上，推出《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《三國群英傳》等經典遊戲，受到兩岸青年特別是遊戲玩家的熱捧。這也從一個側面證明，源遠流長、博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的寶貴財富，是兩岸遊戲產業實現創造性、創新性發展的不竭寶藏。

陳斌華表示，根據相關產業報告，今年上半年大陸自主研發遊戲海外市場銷售收入達85.54億美元，境內市場實際收入達1,472.67億元人民幣，呈現良好發展動能。所謂3A遊戲，是指投入「A lot of money（大量的金錢）」、「A lot of resources（大量的資源）」和「A lot of time（大量的時間）」製作的單機遊戲。

他稱，《黑神話：悟空》打破了歐美對3A遊戲的長期壟斷，被視為大陸遊戲產業崛起的象徵。「我們歡迎台灣青年來大陸遊戲產業發展，支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做中華民族文創產業」。

另就暑期有不少台灣網紅到新疆旅遊，被質疑助大陸「統戰」，陳斌華回應，大美新疆是大陸同胞的，也是台灣同胞的，大陸誠摯歡迎台灣同胞特別是青年朋友，來大陸飽覽壯美山川，品嚐各色美食，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步，分享自己所見所聞，這對增進兩岸人民的了解和情誼很有意義。

接著，陳斌華對質疑的聲音提出「三問」：一、新疆不美嗎？台灣網紅說錯了嗎？二、大陸的美麗風景、發展進步，本來就是一個好故事，難道網紅只因為來自台灣，就只能講壞不講好嗎？三、你們見不得好也不允許別人講好，究竟是什麼心態？是在怕什麼？

文創產業 陳斌華 青年

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