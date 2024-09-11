台獨舉報信箱擾台商 國台辦：絕不冤枉任何一個好人

大陸6月發布懲「獨」司法文件後，國台辦、公安部政府網站上月初同步新增台獨頑固分子專欄，設置舉報信箱，後傳出有台商因此受騷擾，甚至離開大陸。大陸國台辦發言人陳斌華今天回應強調，相關訊息悖離事實，大陸會依法依規處理，絕不放過任何一個「台獨」分子，但也絕不冤枉任何一個好人。

陳斌華11日主持大陸國台辦例行記者會，就舉報信箱引發台灣民眾憂心，甚至可能遭到「栽贓陷害」，以致在大陸被相關部門調查，做出回應。

陳斌華說，推出懲「獨」司法文件及開設舉報「台獨」頑固分子線索郵箱，是懲治「台獨」頑固分子的必要措施，只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其實施的分離主義國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

他稱，今年1至8月，前來大陸參訪、交流的台灣同胞多達260多萬人次，正是對民進黨謊言、謠言最有力的戳穿。

陳斌華說，故意散播謠言、混淆視聽，將絕大多數台灣民眾和極少數「台獨」頑固分子混為一談，是「台獨」勢力想把水攪渾的欺騙伎倆，也是他們做賊心虛的怯懦表現。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，更加堅決與「台獨」頑固分子劃清界限，更加踴躍前來大陸參訪、交流。

就收到線索後，陸方將如何處理，陳斌華說，對於收到的線索，我們將認真核查甄別，依法依規處理，堅決打擊極少數「台獨」頑固分子及其分裂活動。

他強調，大陸絕不放過任何一個「台獨」分子，但也絕不冤枉任何一個好人。