摩洛哥成為大陸通往歐盟門戶 法媒揭電動車產業新動向

歐美近期對於大陸太陽能電池板、電動汽車等清潔能源技術，紛紛發起反制措施，還盯上了墨西哥、摩洛哥等國與大陸合作動態。法媒刊文稱，位於非洲西北端、與歐洲大陸隔海相望的摩洛哥，「已成為大陸通往歐盟的門戶」。

法國「世界報」報導，這充分說明大陸在摩洛哥日益增長的影響力。據摩洛哥海關統計，自2007年以來，大陸一直是摩洛哥的第三大進口來源國，在2020年和2021年，大陸甚至還超過了法國，僅次於西班牙。

根據大陸外交部網站介紹，摩洛哥地理位置優越，東、東南接阿爾及利亞，南部為西撒哈拉，西瀕大西洋，北隔直布羅陀海峽與西班牙相望，扼地中海入大西洋的門戶。

其中磷酸鹽出口、旅遊業、僑匯是摩洛哥經濟主要支柱。近年來工業發展勢頭良好，特別是汽車產業發展迅速且初具規模。2024年以來，摩洛哥著力在新能源汽車電池生產等產業吸引外國投資。

中摩雙邊貿易穩定增長。2023年，雙邊貿易總額為74.4億美元，年增13.9%。其中中方出口額為64.5億美元，年增14.8%，進口額為9.8億美元，年增7.9%。

在摩洛哥2016年與大陸簽署戰略夥伴關係，並於次年接受「一帶一路」倡議後，情況已經發生變化。例如大陸已經參與摩洛哥瓦爾扎扎特努爾太陽能發電站項目的建設，並正為從凱尼特拉到馬拉喀什和阿加迪爾的高速鐵路擴建項目做準備。9月初，大陸紡織巨頭日上集團宣布在摩洛哥投資建廠。

與此同時，摩洛哥已逐漸成為大陸新能源電池製造企業海外投資的熱土，幾家大陸公司最近宣布，將在摩洛哥投資近100億歐元用於電池及零部件的生產。

報導還提到，在不到15年的時間裡，摩洛哥已經成為非洲最大的汽車生產國，在吸引電動汽車領域投資方面，摩洛哥有兩個優勢。除地理優勢之外，摩洛哥的礦產儲備對電池生產至關重要。在馬拉喀什南部的格馬薩，摩洛哥第一家硫酸鈷廠計畫於2025年投產。

該項目由陸企建造，摩洛哥礦業集團希望透過該項目，來滿足對關鍵金屬日益增長的需求。年生產能力估計為5,800噸，其中大部分將交付給雷諾、BMW集團等公司。