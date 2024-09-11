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巴黎長榮桂冠拒掛五星旗 國台辦：不允許吃飯砸鍋

中央社／ 北京11日電

針對中國網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，大陸國台辦今天首度回應，表示希望長榮集團秉持「民族大義」，站穩立場，堅持「九二共識」，反對台獨，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展，並說不允許做「吃飯砸鍋」的事。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華作上述表示。他同時對此事指出，大陸歡迎並支持廣大台灣民眾與台企來大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時也絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，做「吃飯砸鍋」的事。

中國網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗的事件，牽動兩岸政治與民間的敏感神經。大陸國台辦並未在第一時間對此做出回應，官媒報導也相對低調。

陸委會先前回應，用民族主義干涉商業、賺流量，不會讓中國偉大，只會讓國際愈加反感。長榮集團則發布聲明，表示認同「九二共識」及反對台獨。

對於中國大陸2日恢復台灣文旦輸入，陸委會早前稱，這是把經貿當成統戰工具，大陸方面「先卡住、再施惠」的做法，無助於兩岸農漁產業發展及良性互動。

陳斌華今天則說，民進黨對大陸進行「攻擊抹黑」毫不奇怪。每當大陸出台對台灣民眾有利的舉措，他們都一概反對。

至於雲林縣長張麗善表示，樂見大陸恢復開放文旦輸入，陳斌華說，「我們一貫秉持『兩岸一家親』理念，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」。

他表示，只要堅持「九二共識」、反對台獨，符合大陸相關檢驗檢疫規定，願與台灣內部相關方面商談台灣農產品輸入大陸的事項。

台獨 國台辦 長榮

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