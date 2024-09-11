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讓家屬探視楊智淵？ 陸國台辦：將依法辦理

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
前年八月，台灣民眾楊智淵遭陸方拘留。（取材自央視新聞）
前年八月，台灣民眾楊智淵遭陸方拘留。（取材自央視新聞）

台灣社運人士楊智淵日前在大陸，被以「分裂國家罪」一審判刑九年，剝奪政治權利三年，對於我陸委會譴責，要求公開判決書，開放家屬探視等，大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，該案判決書已依法送達楊智淵及其辯護人，關於家屬探視事宜，「有關部門將依法辦理」。

就楊智淵案與大陸「懲獨」文件的關聯，和楊是否可請律師辯護，陳斌華11日說，陸方日前已經就該案做了詳細介紹，楊智淵案，是大陸司法機關根據他犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，以「分裂國家罪」，依法判處他有期徒刑九年，剝奪政治權利三年。

陳斌華強調，楊智淵及辯護人各項訴訟權利都獲得了充分的保障，大陸有關部門也依法公開案件辦理、審理情況。

陳斌華說，根據大陸刑事訴訟法相關規定，該案判決書已依法送達楊智淵及其辯護人，關於家屬探視事宜，有關部門將依法辦理。

日前，傳出楊智淵以在大陸被判刑後，大陸國台辦6日發布發言人「答記者問」回應證實，楊智淵犯「分裂國家罪」一案，溫州市中級人民法院於8月26日一審公開宣判，判處有期徒刑九年，剝奪政治權利三年，並指法院認為，他在「台灣民族黨」等「台獨」組織中起骨幹作用，行為性質惡劣。

另，就楊智淵案外，被大陸方面指，涉嫌「從事危害國家安全的活動」的八旗文化總編輯李延賀同樣受到關注，陳斌華回應表示，據了解，李延賀目前身體情況良好，大陸相關部門將依法審理該案。

至於澎湖漁船大進滿88號的洪姓船長，目前還在大陸接受調查仍未返台，陳斌華也僅說，有關部門正在處理，會依法依規予以處置。

國台辦 楊智淵 陳斌華

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