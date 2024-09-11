中國8月汽車國內銷量年減約10% 產銷連3降

中國汽車國內銷量8月年減9.4%，國內外市場的整體產銷已經連續3個月出現年減。消費信心不足之下，專家指出，官方鼓勵換車的購買補貼政策效果應該會在之後出現。

綜合每日經濟新聞與第一財經報導，中汽協10日發布數據，8月，汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，分別月增9%和8.5%，但分別年減3.2%和5%。

針對8月產銷年減數量明顯，中汽協副秘書長陳士華分析稱，2023年同期基數較高是關鍵原因。此外，以舊換新政策效果不會特別快地顯現出來。但隨著越來越多的地方公布相關政策，汽車市場的活力會被進一步激發。

細分來看，8月，國內汽車銷量174.4萬輛，年減9.4%；出口43.8萬輛，年增25.6%。其中，傳統燃油車國內銷量79.5萬輛，比去年同期減少41萬輛，年減34.1%。

新能源汽車方面，8月新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，分別年增29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。

中國的新能源車快速搶占汽車市場。對於國內市場傳統燃油車銷量下滑的態勢，陳士華用「恐怖」來形容，並表示下滑速度太快。1至8月，傳統燃油車中，各級別車型銷量均呈不同程度下降。

汽車作為大宗消費品，占到全國社會消費品零售總額的大約10%，是今年官方提振消費的重點領域，從中央到地方已推出多個有關汽車「以舊換新」的促購政策。