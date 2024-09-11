加拿大擬擴大加稅反制大陸 電池、半導體等皆入列

為反制大陸商務部9日起對原產於加拿大的進口油菜籽，進行反傾銷立案調查，加拿大宣布，正考慮對大陸關鍵礦產、電池和零件、太陽能產品以及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的磋商。

加拿大8月宣布，將對大陸電動車徵收100%的關稅，並對來自大陸的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。在加拿大加徵關稅後，大陸隨後宣布，對加拿大油菜籽啟動為期1年的反傾銷調查。

路透報導，加拿大財政部10日聲明指出，加拿大勞工、汽車產業以及相關的關鍵製造業供應鏈，目前面臨著來自大陸製造商的「不公平競爭」，而這些製造商正受益於大陸國家主導的產能過剩政策。

聲明表示，目前正在就潛在的附加稅啟動為期30天的大眾諮詢期。先前宣布關稅之前，加拿大政府也採取了類似的行動。

大陸大使館發言人稱加拿大的聲明是「擴大單邊主義和保護主義措施」，並強調中方強烈反對這種做法，將繼續採取堅定的措施，捍衛自身合法權益。

加拿大是世界上最大的油菜籽生產國之一，是一種用於生產食用油、動物飼料和生物柴油的油籽作物，大陸一直是最大客戶之一。

大陸商務部3 表示，加拿大政府不顧多方反對和勸阻，對自華進口的電動車、鋼鋁產品採取歧視性單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制。

與此同時，中方將根據「中華人民共和國對外貿易法」第七條、第三十六條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續中方將根據實際情況，對加拿大採取相應措施。