大陸若消除「通縮」 分析師籲2年內端出45兆資金刺激

大陸經濟自去年以來一直備受通貨緊縮的困擾，尤其9日公布的數據證實，在收入下滑之際，除食品價格外，經濟中大部分領域的消費價格幾無成長。這讓投行經濟學家警告，通縮問題正變得越來越緊迫，大陸需要在未來兩年花費最高達人民幣10兆元（新台幣45兆元）的資金刺激，以使經濟實現通貨再膨脹並恢復可持續成長。

英國金融時報報導，經濟學家們表示，這一刺激規模將是大陸在2008年全球金融海嘯後，實施人民幣4兆元刺激計劃的2.5倍，而且需要以社會福利支出的形式直接針對家庭，而不是進行投資和投入基礎設施。

他們警告，這個問題已變得更加急迫，因為通縮若變得更根深蒂固，過刺激措施消除通縮的成本就越高。他們估計的刺激規模，凸顯大陸決策人士在重振經濟成長時所面臨的挑戰。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強說：「通縮的時間越長，通貨再膨脹所需的刺激規模就越大。」高盛表示，由於房地產市場長期低迷，大陸家庭已削減支出並增加儲蓄；第2季經季節調整的大陸家庭儲蓄率約31%。

為了因應疲弱的消費信心，大陸當局向工業部門投入資金，依靠製造業和出偶來維持經濟發展，而房地產業則因未出售房屋供過於求而面臨困境，但這也增加需求低迷時期消費品的供應，導致通縮加劇。

大陸當局今年設定的國內生產毛額（GDP）成長率為5%，但經濟學家指出，通縮壓力已對名目成長率造成衝擊，削弱企業獲利，並導致企業裁員和減薪。

生產者物價指數（PPI）在過去23個月一直處於萎縮區間，消費者物價指數（CPI）也處於微增情況，顯示通縮壓力徘徊不去。

邢自強指出，在樂觀的情況下，大陸當局可能在2年內發行人民幣10兆元的刺激基金，其中人民幣7兆元用於提高2.5億農民工社福支出，其餘人民幣3兆元將用於加速大量庫存房屋的銷售和穩定房價。

邢自強估算，這需要大陸擴大預算赤字，每年從占GDP的11%增至14%，但這將消除通縮壓力，並推動未來幾名名目成長率超過5%；若維持現狀，通縮壓力將導致今明2年實質成長率降至4%左右。

高盛首席中國經濟學家閃輝認為，大陸需要人民幣3兆元來穩定房市，還需要人民幣1兆元用於資助資金短缺的地方政府，之後政府可進行急需的社福改革，例如提高失業保險。

Gavekal中國研究副主任貝多爾（Chris Beddor）表示，大陸需要向家庭直接轉移人民幣3兆元至8兆元，已將家庭消費恢復到疫情前水準。

麥格理證券首席中國經濟學家胡偉俊指出，大陸通貨再膨脹的資金需求達人民幣5兆元至10兆元，這是合理的預估。匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）也認為，人民幣5兆元將是大陸穩定物價的基準數字。