渝台周 商總理事長許舒博喊話開放台灣金融業進駐大陸

第十六屆「重慶台灣周」近日登場，台灣商業總會（商總）理事長許舒博10日出席開幕式並致詞時提到，假使能夠讓台灣金融產業更大進駐到重慶，將有助於台商整體佈局，吸引台灣工業進駐到重慶。

第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，活動以「共享新機遇 共創好未來」為主題，涵蓋了重要活動、經貿合作、文化交流、基層交往、青年交流5大板塊，18個分項活動。出席10日開幕式的大陸官員包含重慶市委副書記、市長胡衡華，海協會長張志軍，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等出席。

許舒博會後進一步向本報表示，兩岸的經貿依存度百分之三、四十，本來就很需要金融來做支撐，大陸的財經單位對於台灣去併購大陸的銀行可能還會放行，但是若是由台灣的金融業者到大陸設立分行，「他們的壓力好像比較大一點」，其中有保護當地業者的考量。

許舒博認為，兩岸金融有很大合作的空間，這不是只幫助台灣的金融產業，也相對幫助了台商，也幫助了大陸金融界的的互相競爭與提升，「因為大陸很多金融產業發生問題，台灣的管制非常好」，若台灣的銀行進駐大陸將符合兩岸的監管體系規範，反而更嚴謹。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）理事長李詩欽致詞表示，去年電電公會在重慶市政府的支持下，在重慶設立在大陸的第9個聯絡處，促進了渝台緊密合作、共創發展，這一年來推動了幾項重點工作。

李詩欽指出，包含推動兩岸新一代電子信息製造及創新研發，致力於人工智慧及大數據的創新應用，在兩岸企業家峰會信息小組共同合作下，加強和重慶西永微電子、西部重慶科學城以及重慶人工智能創新中心緊密合作。

他還提到，重慶汽車產業超過230萬台年產量，新能源汽車產量也突破50萬台，台灣在晶片、先進儀器、模具及智能化方面都有優勢，在兩岸新能源汽車專項工作組的指導下，電電公會積極推動兩岸新能源汽車的融合發展。

他還說，去年8月，重慶推出「重慶市高端摩托車產業集聚高質量發展行動」，涵蓋2023-2027年的計畫。重慶作為大陸摩托車最大生產基地，而台灣在摩托車電動化、智能化駕駛保障上具有優勢，我們認為兩岸在摩托車合作方面有更大的空間，因此推動渝台兩岸電動車、摩托車的融合發展。

兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啓銘致詞表示，當前台灣的半導體和計算機業者在訊息技術之上進一步發展AI晶片和人工智慧AI服務器，所謂的服務器基本上就是更高檔、更高級的電腦，這些都需要更尖端的晶片。他提到，世界上最尖端晶片92%來自台積電、全球AI服務器8成以上由台商供應，這兩者都是智能化、「新質生產力」包括新能源汽車所不可或缺，可以作為渝台進一步推進合作的新核心。