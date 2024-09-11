沙國：對「石油人民幣」態度開放

大陸國務院總理李強昨日啟程前往沙烏地阿拉伯，將主持召開「中沙高級別聯合委員會」第四次會議並訪問沙國。李強出訪前，香港南華早報報導，沙國工業和礦產資源大臣胡拉耶夫在港受訪表示，沙國願意嘗試新事物，對包括在跨境原油交易結算中使用人民幣的新想法「持開放態度」。

據報導，北京正在更廣泛地擴大人民幣在國際貿易中的影響力。去年十一月，中沙簽署雙邊本幣互換協議，互換規模為五百億元人民幣／二六○億元沙烏地里亞爾，協議有效期三年，象徵利雅德與北京金融合作的里程碑。

與此同時，在跨境原油交易結算中更廣泛地使用人民幣，即「石油人民幣」，也被認為是人民幣國際化的下一步，而此舉勢必對美元國際地位構成挑戰。

在被問及有關「石油人民幣」的議題時，胡拉耶夫說，相信沙國會做最符合其利益的事，他認為沙國總是會嘗試新事物，對新想法持開放態度，「盡量不把政治與商業混為一談」。

報導形容，胡拉耶夫描述了沙國對在交易中使用「石油人民幣」持積極看法，但未給出具體的實施時間表。

「從商業角度看，在供應商和客戶之間，我認為這樣的安排可根據雙方的自由意願實現。」胡拉耶夫說。

一九七○年代，美國與當時世界上最大產油國沙烏地阿拉伯達成協議，確定美元作為石油計價貨幣，並得到石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）其他成員國的同意。美元與石油緊密掛鉤，使得國際市場上進行石油交易的經濟體都必須要有美元，美元也因此成為全球外匯儲備貨幣。而所謂「石油美元」即成為支撐美元全球大循環及美元霸權的重要支柱。

然而，沙國與美國長達五十年的石油美元協議於二○二四年六月九日到期後，沙國不再續簽。沙國現在可靈活地以多種貨幣出售石油，包括人民幣、歐元和日元，未來還可能會擴大。