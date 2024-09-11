國際客不來 陸廣邀美旅遊業考察

中國大陸旅遊業在疫情過後持續低迷，近期大陸廣邀美國洛杉磯地區旅遊業代表赴大陸實地考察，為進一步拓展旅遊市場做準備。過去一年，北京密集推出各項措施，包括擴大免簽國家名單、增加國際航班等，但入境旅客人數與疫情前相較仍有相當差距。

新華社報導，由十七名旅遊業代表組成的考察團由大陸駐洛杉磯旅遊辦事處和中國國際航空公司共同組織，將前往北京、西安、長江三峽、上海等地。除考察住宿、餐飲、景點等接待設施和高鐵等基礎設施外，考察團成員還將重點體驗大陸國航通程登機、行李直掛、中轉銜接等服務，以及外國人在陸支付便利化措施。

針對國際旅客卻步，香港星島日報稱，三年疫情封控，加上海外「炒作」大陸新版反間諜法等因素，加深了外國旅客對於前往大陸的疑慮。

為重新吸引外國客，過去一年多，北京密集推出各項措施，包括擴大免簽國家名單、增加國際航班、提升支付便利度、取消「刷臉」入住酒店等。

目前大陸已有卅餘個城市對國際旅客實施一四四小時過境免簽政策。而去年以來，北京還單方面給予多國免簽，包括法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、澳洲等國。大陸近年還相繼與泰國、新加坡、馬來西亞、喬治亞等國互免簽證。

此外，二○二四入境旅遊高質量發展大會昨在安徽合肥舉辦，主辦方表示，今年共邀請五十多個國家和地區、四百多位境外旅行商、投資商參會，主要目的是推薦大陸遊。據報導，今年以來，北京、湖北、廣西、山東、吉林、貴州等多個省市都曾召開過類似推動入境遊的大會。

但據大陸移民管理局數據，今年上半年大陸各口岸入境外國人為一四六三點五萬人次，雖較去年同期大幅成長百分之一五二點七，仍遠不如疫情前。