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內需疲軟 陸8月進口年增0.5%

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
路透
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大陸海關總署昨公布八月進出口數據，按美元計，出口年增百分之八點七，優於市場預期的六點六，並來到十七個月新高；但進口僅年增百分之○點五，遠遜預期的二點五；貿易順差為九一○點二億元。分析指出，大陸出口因海外經濟穩健表現不錯，但因大陸內需仍偏弱，進口遠不及預期。

兩岸進出口方面，據大陸海關總署發布，今年一至八月，按美元計，兩岸進出口貿易額為一八五四點二三億元，年增百分之九點二。其中，台灣出口大陸一三六一點一三億元，年增百分之八；自大陸進口四九三點一億元，年增百分之十二點四。

據發布，今年八月，大陸進出口總額按美元計為五二六二點七億元。其中，出口三○八七億元，年增百分之八點七，進口二一七六億元，年增百分之○點五，貿易順差九一○點二億元，較上月增加六三點七億元。

累計今年一到八月，大陸進出口總額為四點○二兆元，年增百分之三點七。其中，出口二點三一兆元，年增百分之四點六，進口一點七一兆元，年增百分之二點五，貿易順差累計達六○八五億元。

東協、歐盟、美國仍分別是大陸前三大貿易夥伴，但主要貿易對象對出口年增率的貢獻，較上月小幅下滑○點二個百分點至四點一。進出口產品中，汽車產業鏈、機電產品出口表現較佳。

針對大陸最新進出口數據，大陸海關總署統計分析司長呂大良稱，前八月大陸進出口保持成長，離不開國內外需求共同帶動，今年以來大陸經濟持續回穩好轉。他提到，前八月有進出口績效的外企貿易額已連續五個月成長。

不過，中銀國際證券宏觀首席分析師朱啟兵研究報告提到，今年以來大陸貿易差額結構有所變化，例如受海外流動性環境收縮影響，對美順差在大陸貿易順差中的占比明顯下滑，此外還需面臨海外主要經濟體通膨韌性超預期、地緣關係不確定因素增加等風險。

中銀研報還稱，關稅風險仍存，示警其對出口造成拖累。當下美國大選膠著，從兩位候選人來看，川普曾揚言對大陸進口產品徵收高達百分之六十至一百的關稅，而賀錦麗可能延續拜登政策，再度加徵關稅的機率也不低。

香港經濟日報引述分析指出，因海外經濟表現還算穩健，大陸八月出口尚可；進口遜於預期主要因為內需依舊偏弱，且近期大宗商品下跌較多所致。

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