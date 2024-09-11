東風本田再裁員2,000人

日本本田汽車在大陸的合資公司擬再度裁員，最新消息是總部在武漢的東風本田推出自願離職計畫，以應對銷售低迷，預計這次裁員預計有2,000名員工受影響。

東風本田官方微博昨（10）日發文稱，為保證企業的可持續經營、加速電動化轉型，東風本田針對生產領域進一步提升人員效能。本次人員優化為企業戰略轉型的階段性調整，公司將堅持「以人為本」的企業理念，充分考慮員工意願並依法依規制定合理的解決方案。

證券時報報導，先前有消息傳出，東風本田正面臨戰略調整，計畫實施一次規模較大的裁員行動，預計受影響員工數量將達2,000人，裁員補償方案為「N+2+1」模式，由於條件不錯，甚至出現排隊「爭取」裁員名額的現象。

觀察者網報導，面對激烈的市場競爭，本田中國曾於今年7月宣布實行產能優化，加速電動化轉型，在經過調整後，本田在華的總產能將由149萬輛降至120萬輛。

具體來看，年產能為5萬輛的廣汽本田第四工廠生產線將於今年10月關閉；年產能為24萬輛的東風本田第二工廠生產線將於11月關閉。與此同時，為推進電動化轉型，用於生產電動汽車的東風本田新能源汽車工廠於9月投產；廣汽本田新能源汽車工廠也將於11月投產。