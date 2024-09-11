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陸知名經濟學家陶冬 任淡水泉香港總裁

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
前瑞銀財富管理執行副主席、知名宏觀經濟學家陶冬現已加入淡水泉香港公司，任淡水泉（香港）總裁。 聯合報系資料照
前瑞銀財富管理執行副主席、知名宏觀經濟學家陶冬現已加入淡水泉香港公司，任淡水泉（香港）總裁。 聯合報系資料照

綜合澎湃新聞、中國證券報報導，瑞銀財富前管理執行副主席、知名經濟學家陶冬現已加入淡水泉（香港）公司，並擔任淡水泉（香港）公司總裁。據了解，陶冬將主要從全球宏觀研究視角來提升公司投資和客戶服務工作。

淡水泉投資成立於2007年，主要開展大陸國內私募證券投資、海外對沖基金和機構專戶業務。目前在北京、上海、深圳、香港、新加坡、紐約設有辦公室。企業資訊系統「企查查」數據顯示，淡水泉香港成立於2010年，實控人為SPRINGS CAPITAL LIMITED。

公司官網顯示，公司目前員工超過100人，其中50人以上為專業投資人士，投研團隊平均從業年限超過十年。

淡水泉基金採取投資經理團隊制，堅持每位研究員同時也是基金經理的理念。

淡水泉基金過去三年面臨顯著的績效挑戰，其投資收益連續三年為負值。2021年，淡水泉基金的平均收益率為-11.33%，隨後的2022年和2023年，其年度平均投資收益分別為-21.63%和-22.74%。

團隊 淡水 香港

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