比亞迪銷量 今年衝400萬輛

摩根士丹利汽車行業分析師Tim Hsiao在報告中透露，比亞迪管理層在最近講話中宣布，由於插電混動汽車大賣，將年度銷售目標提高至400萬輛，較之前銷量目標360萬輛調高約一成。

彭博報導，比亞迪前景變得更加樂觀，與大陸消費者對電動和混動汽車的購買增加有關。據乘聯會發布數據，8月新能源汽車零售銷量首次突破100萬輛，市場占有率達53.8%，鞏固了相對於燃油汽車的主導地位。

摩根士丹利在報告中指出，新目標及今年下半年的銷量和利潤率上升，與配置更好的車型有關。

比亞迪2024年8月汽車銷量37萬3,083輛，年增36%，今年累計達232萬8,449輛，其中純電動乘用車8月銷量14萬8,470輛，今年累計100萬4,623 輛，年增11.97%。

插電式混動乘用車8月銷量22萬2,384輛，今年累計131萬4,175輛，年增 48.3%。照此計算，如果比亞迪要達到400萬輛的年銷量目標，今年9到12月，每月需要實現銷量接近42萬輛。

IT之家報導，比亞迪目前新車不斷推出，最新的2025款比亞迪漢DM-i / EV，定價人民幣16.58萬元起；後續還有新款宋Pro DM-i、海獅05 DM-i 等，以及全新「夏」系列 MPV車型也在路上。

但儘管貿易壁壘增加，管理層對出口仍持建設性態度，預期2024年出口量將增一倍至逾45萬輛，這代表9月至12月的每月出口量約為4.6萬輛。

值得注意的是，管理層預期另一輪的滾裝運輸船將於下半年到達，更多的船將於2025年到達，這可能有助於減輕高位的運輸成本。

管理層還提到，泰國和烏茲別克的生產已經開始，而巴西和匈牙利的生產可於2025年底準備就緒。在海外定價方面，比亞迪將保持謹慎、 特別是在歐盟關稅提高的背景下。