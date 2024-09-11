兩岸進出口貿易額 前八月年增9%

根據大陸海關總署昨（10）日公布數據顯示，今年8月，兩岸貿易額265.73億美元。其中大陸從台灣進口（台灣出口大陸）201.75億美元，向台灣出口（台灣自大陸進口）63.98億美元。

累計今年1至8月，兩岸進出口貿易額為1,854.23億美元，年增9.2%。其中，台灣出口大陸1,361.13億美元，年增8%，自大陸進口493.1億美元，年增12.4%。

這些數據表明，兩岸之間的貿易活動仍然保持一定的活躍度，儘管存在各種外部因素和內部挑戰，但兩岸之間的經濟聯繫依然緊密。

據大陸海關總署發布的數據，今年前八個月，兩岸貿易額為1,854.23億美元。其中，大陸從台灣進口（台灣出口大陸）1,361.13億美元，年增8%；大陸向台灣出口（台灣自大陸進口）493.1億美元，年增12.4%。

整體數據方面，按美元計，今年前八月，大陸貨物貿易進出口總值4.02兆美元，成長3.7%。其中，出口2.31兆美元，成長4.6%；進口1.71兆美元，成長2.5%；貿易順差6,084.9億美元，擴大11.2%。

與香港貿易方面，今年1月至8月，進出口貿易額1948.82億美元。其中，大陸從香港進口113.35億美元，年增16.3%；大陸向香港出口1835.47億美元，增10.4%。從單月看，今年8月，大陸與香港貿易額為243.98億美元。其中，大陸從香港進口12.09億美元，向香港出口231.88億美元。