快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

兩岸進出口貿易額 前八月年增9%

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

根據大陸海關總署昨（10）日公布數據顯示，今年8月，兩岸貿易額265.73億美元。其中大陸從台灣進口（台灣出口大陸）201.75億美元，向台灣出口（台灣自大陸進口）63.98億美元。

累計今年1至8月，兩岸進出口貿易額為1,854.23億美元，年增9.2%。其中，台灣出口大陸1,361.13億美元，年增8%，自大陸進口493.1億美元，年增12.4%。

這些數據表明，兩岸之間的貿易活動仍然保持一定的活躍度，儘管存在各種外部因素和內部挑戰，但兩岸之間的經濟聯繫依然緊密。

據大陸海關總署發布的數據，今年前八個月，兩岸貿易額為1,854.23億美元。其中，大陸從台灣進口（台灣出口大陸）1,361.13億美元，年增8%；大陸向台灣出口（台灣自大陸進口）493.1億美元，年增12.4%。

整體數據方面，按美元計，今年前八月，大陸貨物貿易進出口總值4.02兆美元，成長3.7%。其中，出口2.31兆美元，成長4.6%；進口1.71兆美元，成長2.5%；貿易順差6,084.9億美元，擴大11.2%。

香港貿易方面，今年1月至8月，進出口貿易額1948.82億美元。其中，大陸從香港進口113.35億美元，年增16.3%；大陸向香港出口1835.47億美元，增10.4%。從單月看，今年8月，大陸與香港貿易額為243.98億美元。其中，大陸從香港進口12.09億美元，向香港出口231.88億美元。

海關 香港

延伸閱讀

財政壓力大...大陸黨政機關要求「過緊日子」 規定公務車要換新能源車

日媒：大陸軍機首次侵犯日本領空 兩國未使用熱線溝通

iPhone 16亮相掀換機潮！大陸電商平台瘋搶市場 宣傳開賣半小時送達

與歐盟差距大...大陸碳權市場活躍度低 將納水泥等3大排放行業

相關新聞

內需疲軟 陸8月進口年增0.5%

大陸海關總署昨公布八月進出口數據，按美元計，出口年增百分之八點七，優於市場預期的六點六，並來到十七個月新高；但進口僅年增...

國際客不來 陸廣邀美旅遊業考察

中國大陸旅遊業在疫情過後持續低迷，近期大陸廣邀美國洛杉磯地區旅遊業代表赴大陸實地考察，為進一步拓展旅遊市場做準備。過去一...

陸出口升溫 衝17個月新高

大陸海關總署昨（10）日公布最新進出口數據，以美元計，8月出口年增8.7%，優於預期，為17個月以來新高，不過，進口僅年...

比亞迪銷量 今年衝400萬輛

摩根士丹利汽車行業分析師Tim Hsiao在報告中透露，比亞迪管理層在最近講話中宣布，由於插電混動汽車大賣，將年度銷售目...

陸第2艘國產大型郵輪 後年啟航

推動大陸旅遊市場復甦，大陸國產品牌愛達郵輪（Adora Cruises）9日在上海發布2024秋冬航季度假產品時透露，第...

中美省州經貿交流 廈門登場

中美省州經貿合作交流活動9日在廈門舉行。中國天津、河北、內蒙古、吉林、黑龍江、上海、江蘇、福建、山東、湖南、廣東、重慶、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。