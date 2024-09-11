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陸出口升溫 衝17個月新高

經濟日報／ 記者陳政錄黃雅慧／綜合報導
大陸8月出口年增8.7%，優於預期，為17個月以來新高。圖為南京龍潭港。 中新社
大陸8月出口年增8.7%，優於預期，為17個月以來新高。圖為南京龍潭港。 中新社

大陸海關總署昨（10）日公布最新進出口數據，以美元計，8月出口年增8.7%，優於預期，為17個月以來新高，不過，進口僅年增0.5%， 遠遜於預期的年增2.5%，分析稱，出口因海外經濟穩健表現不錯，進口遜於預期主因是大陸內需偏弱。

大陸海關總署強調，今年來大陸經濟是「穩中有升」，另有法人機構報告示警，未來關稅風險仍存，需警覺對出口的拖累。

大陸2024年出口年增率
大陸2024年出口年增率

據大陸海關總署數據，今年8月，大陸進出口總額為5,262.7億美元。

其中，出口3,087億美元，年增8.7%，進口2,176億美元，年增0.5%，貿易順差910.2億美元，較7月增加63.7億美元。

累計今年1到8月，大陸進出口總額4.02兆美元，年增3.7%，出口2.31兆美元，年增4.6%，進口1.71兆美元，年增2.5%；貿易順差累計達6,085億美元。

在貿易夥伴方面，東協、歐盟、美國仍分別是大陸前三大貿易夥伴，但主要貿易對象對出口年增速的貢獻，較7月小幅下滑0.2個百分點至4.1%，產品中，汽車產業鏈、機電產品出口表現較佳。

大陸海關總署統計分析司司長呂大良說，前八月大陸進出口保持增長，離不開國內外需求共同帶動，今年來大陸經濟持續回穩好轉，前八月，有進出口績效的外資企業貿易額已連續五個月成長，顯示大陸仍是外商投資興業的沃土。

不過，中銀國際證券宏觀首席分析師朱啟兵研究報告提到，今年來，大陸貿易差額結構有所變化，例如受海外流動性環境收縮影響，對美順差在大陸貿易順差中的占比明顯下滑，同時，提示當前存在海外的主要經濟體通膨韌性超預期、地緣關係不確定因素增加兩項風險。

中銀研報還稱，由於關稅風險仍存，需警覺對出口拖累。報告指出，當下美國大選膠著，從兩位候選人來看，川普表示對大陸進口產品徵收高達60%至100%的關稅，賀錦麗或延續拜登政府態度，再度加徵關稅的機率也並不低。

在進口產品部分，進口機電產品金額增長10.4%。其中，半導體金額增長14%；汽車進口金額減少6.6%。另外，包括鐵礦砂、原油與天然氣等進口數量分別增長5.2%、減少3.1%與增長12.3%。

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