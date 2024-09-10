陸自研碳纖維重載鐵路貨車壽命25年免維護

中國大陸自主研發的首批碳纖維重載鐵路貨車，10日在黑龍江齊齊哈爾正式下線出廠，這次下線出廠的鐵路貨車共有6輛，首次使用以碳纖維為主的新材料構成。

碳纖維重載鐵路貨車自重僅18噸，載重達到82噸，容積94.3立方米，為大陸同軸重鐵路貨車最高水準，車輛整體技術世界領先。 首批碳纖維重載鐵路貨車將投入煤炭重載運輸上。

一財網報導，碳纖維有著一些非常優異的性能，比如說它的強度是鋼鐵的3-5倍，它的重量卻只有鋼鐵的1/5，同時它還有非常優異的抗腐蝕能力。

工作人員表示，鋼鐵材質的鐵路貨車在使用壽命週期內是需要定期維護的，而碳纖維鐵路貨車，在25年的使用壽命期內，可以實現免維護。據介紹，碳纖維重量特別輕，它標注是自重18噸，而同樣規格的鋼材至少是要24噸，這一節車廂就輕了6噸，也就意味著可以多裝6噸的貨。

貨車是一個下開門的設計。傳統的貨車在卸煤的時候需要車完全靜止下來，通過翻車機將整個車廂翻轉180度，把煤倒出來。這種下開門的設計可以讓車一邊行進一邊卸貨，它的效率相對於傳統的卸煤方式提升三倍，只需要20秒鐘就可以將整車貨物卸光。

傳統的鐵路貨車的車廂是沒有電源的，那麼這輛車它也是首次採用了自發電裝置，在車輛行駛的過程中通過輪子的轉動來發電，給車上的感測器、監測裝置等智慧設備提供穩定的電源。整個車裝有17個感測器和監測裝置，在運行的過程中，各種行駛的參數，比如說軸承的溫度、剎車的性能，都會即時傳送到後方的調度室裡，一目了然。

國家能源集團鐵路裝備公司高級工程師王蒙表示，通過這些車載監測設備的應用，能夠實現對車輛技術狀態的即時感知，也就推動了我們車輛檢修模式，由以往的基於時間的計畫檢修模式向現在的基於健康狀態的智慧運維邁進。