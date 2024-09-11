成都兩岸創業園 邀台青扎根

「來了成都以後，真的體會到是一座來了不想離開的城市。」從事OLED照明行業的台青黃維邦，堅定了扎根四川的決心。同樣有不少來到大陸的台灣青年，在四川創業，也找到另一片天。

據介紹，成都（星點）海峽兩岸新經濟創業園2017年成立，享有成都高新區「菁蓉匯」完整的就業創業政策，已打造由「市級眾創空間—省級眾創空間—國家級海峽兩岸就業創業基地」構建的完整孵化鏈條。

截止2024年5月，園區累計招引94家台資企業，註冊投資資金累計2.95億元人民幣，涉及生物醫療、影視文創、電子信息、新經濟等領域。重點協助台灣青年來陸發展時的學歷認證、政策協辦、人才申報等。

在陸發展已十餘年的黃維邦，2022年入駐園區，此前沒來過成都的他，現在愛上了這座城市。他並表示，經園區提供多輪介紹，在不久將來，應該會成功融到首筆資金；而未來2年，相信是OLED照明的未來，希望隨著這個大潮流在該產業占有一席之地。

「成都是一個包容性很大的城市。」台青林瑞原深耕餐飲領域，他表示，成都的市場環境與想像中差異很大，因以前在沿海地區工作，想當然以為西南腹地的發展速度沒有沿海地區快，真正來了解以後，大有改觀。

同樣入駐園區的台青傅冠雲，致力發展養老服務行業，他表示，這邊在創業政策方面給予台灣青年很大扶持力度。希望透過創業，引入台灣前沿的養老概念及優秀人才團隊進大陸，將兩岸在養老領域的優勢良好結合。