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聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

中美省州經貿交流 廈門登場

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中美省州經貿合作交流活動9日在廈門舉行。中國天津、河北、內蒙古、吉林、黑龍江、上海、江蘇、福建、山東、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等省（區、市），以及美國加利福尼亞州、馬里蘭州、伊利諾伊州、華盛頓州、佐治亞州、新澤西州等兩國地方政府代表和工商界人士約200人參會。

中新社報導，與會代表圍繞中美省州經貿合作潛力、城市能源轉型與可持續高質量發展兩個專題進行深入討論。有關專家和工商界人士解讀相關政策，分享成功案例，分析中美經貿關係面臨的機遇和挑戰，探討務實合作商機，並進行現場對接。

與會中方代表表示，中美經貿合作促進了兩國經濟發展和產業升級，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中美經貿關係健康穩定發展離不開兩國地方政府和工商界的共同努力。中方願與美方加強政策對話、信息交流、實踐分享和項目合作，為中美經貿關係穩定發展注入「省州力量」。

與會美方州市代表表示，高度重視對華經貿合作，歡迎中國企業在美投資，期待與中方在應對氣候變化、促進能源轉型等領域分享經驗、推進合作，促進各自經濟發展。

與會美方工商界代表表示，看重中國大市場，看好中國經濟發展前景，歡迎中國政府出台一系列深化改革、擴大開放舉措，願繼續扎根中國，與中國共同成長，促進中美更多領域互利合作。

內蒙古 經濟發展

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