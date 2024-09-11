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陸第2艘國產大型郵輪 後年啟航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

推動大陸旅遊市場復甦，大陸國產品牌愛達郵輪（Adora Cruises）9日在上海發布2024秋冬航季度假產品時透露，第2艘中國國產大型郵輪已進入總裝搭載的加速期，計畫於2026年底完成交付並在廣州南沙開啟國際航線。

中新社報導，愛達郵輪9日宣布在即將到來的中國國慶航次中，將攜手上海吳淞口文旅投資（集團）有限公司與河南李樹建戲曲藝術中心，在首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」上呈現傳統戲曲演藝及文化互動體驗，促進中國文化的國際交流和傳播。 　　

屆時，「愛達．魔都號」將首次在海上為賓客呈現整場傳統戲曲《程嬰救孤》以及包括《齊天大聖》《花木蘭》等在內多齣聞名海內外的精采摺子戲專場演出。賓客還可以參與各種沉浸式戲劇互動體驗活動，在戲劇主題講座中瞭解傳統戲劇的文化精髓和趣味知識。

此外，「愛達．魔都號」在停靠日本各港口時，中國藝術家也將與日本當地的文藝團體進行深度交流與文化互鑒，通過工作坊、聯合演出、藝術對談等多種形式，促進兩國文化藝術的交流傳播。同時，日本當地民眾也可以登上「愛達．魔都號」，領略中國首艘國產大郵輪的風采，參與豐富多彩的中日文化藝術交流活動。

愛達郵輪董事長楊國兵表示，很高興能在此次秋冬航季中助力豫劇文化出海，也將不斷探索創新海上文旅融合場景，將更多的傳統文化帶上郵輪，並傳播至世界各地，成為全球郵輪行業的「中國范式」。

目前，愛達郵輪旗下擁有兩艘大型郵輪—首艘中國國產大型郵輪「愛達．魔都號」和藝術之船「愛達．地中海號」，總計已服務超過35萬人次國內外賓客。

上海 日本 郵輪

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