調查：大陸企業在太陽能板和風電成壟斷之勢 加劇歐美警惕

日本經濟新聞社調查指出，中國企業以59.3%的市占率壟斷太陽能面板產業；在風力發電機產業的市占率也逐步提升，前5名企業有4家中企，合計市占率44.2%。這也加劇歐美對中國產能過剩的警惕和經濟對立。

日經中文網今日報導，日本經濟新聞社對2023年主要產品和服務等71個品類實施全球市占率調查，發現中國企業在其中21個品類擴大占有率，尤其壟斷太陽能面板與風力發電機等可再生能源領域。調查還發現，中企市占率超過3成的品類達到13個。

報導指出，中國企業在可再生能源領域崛起尤為明顯，以太陽能面板而言，上次調查前5名企業當中有4家中企，而這次中國壟斷前5名，合計市占率達到59.3%，較上次調查提高7.5個百分點。

在風力發電機領域，前5名當中，中國企業從上次的2家增加到4家，合計市占率44.2%，較上次調查提高21.8個百分點。其中，上次排名第2的金風科技（Goldwind）市占率從13.1%上升至13.9%，從丹麥企業維斯塔斯（Vestas）手中奪取了首位寶座。受歐洲利率上升和原物料價格上漲等影響，維斯塔斯的市占率降至10.5%，較上次下降3.5個百分點。

報導指出，中國風力發電機開發注重風車的大型化，增加每台的輸出功率，減少設置台數，建設和維護費用比歐美更具優勢。中國企業金風科技和明陽智慧以低價優勢出口，超越歐洲企業。與2018年的調查相比，太陽能面板與風力發電機兩領域前5名企業當中，中企市占率擴大1倍。

在純電動汽車（EV）方面，排在第2名的比亞迪市占率增至14.7%，增加了3.1個百分點，緊追排在首位的特斯拉（18.3%）。兩家企業的差距比去年縮小了1.3個百分點。

此外，用於EV鋰離子電池絕緣體領域，前5大企業均為中國企業，市占率超過60%；在車用鋰電池領域，第1名的寧德時代和第2名的比亞迪合計市占率超過50%。EV供應鏈不得不倚賴中企的局面持續強化。

報導引述美國戰略暨國際研究中心（CSIS）發布的調查顯示，從2009年到2023年，中國政府對EV產業的補貼達到了2309億美元。對於中國補貼與擴大出口，美歐正加強警惕，對於中企在東南亞4國生產的太陽能面板的進口，美國政府6月終止關稅豁免措施。

歐盟委員會正就風力發電機展開調查，認為中國政府對有關企業的補貼涉嫌阻礙市場競爭；中方則表示要檢查歐盟方面的調查方法，明確表明了對立姿態。

報導還提到，在支持全球可再生能源的普及，以價格角度來看，中國的市占率在未來也將維持在較高水準。

另外，報導也列出各領域排名前5名，中國企業市占率減少的領域，包括鏡頭與智慧手錶等13個。在基地台方面，華為保住第一，但市占率略降至31.3%。