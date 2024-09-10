華為三折手機預約超過400萬人 機構預測今年銷量約20萬支

華為10日發布三折手機新品。截至當天下午7時40分，華為商城官網顯示，三折手機在網上預約人數已達435.3萬人，售價人民幣1萬9,999元（新台幣9萬元）起。

不過儘管有超過400萬人預約，但最終真正能夠搶到該款三折手機的用戶或許還是少數。群智諮詢（Sigmaintell）副總經理兼首席分析師陳軍指出，華為在業內率先發布三折手機，基於目前的良率和供應鏈備貨情況，預計2024年全球三折手機的銷量約20萬支，將不到整體折疊手機市場銷量的1%。

第一財經日報報導，陳軍表示，三折手機目前處於初期的發展階段，主要技術路徑包括「Z」型和「G」型兩種，三折手機對螢幕和鉸鏈兩大關鍵器件都有更高技術要求，主要難點在於折疊螢幕的彎折次數和折痕以及鉸鏈的壽命。

大陸折疊手機技術發展迅速，大陸面板廠商已經參與到三折手機的供應鏈中。陳軍透露，目前華為三折手機新品的三折螢幕主要由京東方供應，維信諾、TCL科技的子公司TCL華星、深天馬等其它面板廠有與整機廠做一些開發準備。

深天馬8日公告透露，在三折技術方案上與品牌客戶已有預研合作。三折手機的蓋板主要採用超薄柔性玻璃（UTG）。大陸本土廠商處於起步階段，凱盛科技等供應商已可以量產出貨。

凱盛科技3日晚公告稱，生產的超薄柔性玻璃（UTG）截至目前產生的收入在其整體收入中占比不足3%，對今年收入貢獻有限。

此外，德福科技9日在深交所互動易平台回覆投資者提問時稱，部分消費類電池箔材正在量產出貨，對應多款折疊手機機型及高待機性能鋰電池應用。

從產能看，群智諮詢的數據顯示，預計2024年全球三折手機的市場銷量規模約20萬支，而整體折疊手機市場銷量規模將達到約2,100萬支。因此，今年三折手機的銷量預計將在整體折疊手機市場中占0.95%，占比不到1%。