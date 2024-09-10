阿里25周年 馬雲內部發聲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

9月10日是阿里巴巴成立25周年，阿里巴巴創辦人馬雲，在內網回帖表示，「25 年離 102 年已經快走完 1/4 的路了，我們要時刻提醒自己不能在競爭和形勢壓力下丟失了自己，阿里之所以是阿里，那是因為我們有理想主義精神，我們相信未來，我們相信市場，我們更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司才能堅持走完102年路程」。

IT之家報導，馬雲表示，看到互聯網AI技術再次風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿里很多業務面臨挑戰，面臨被超越，這在意料之中，因為沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。

馬雲提到，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康，更何況阿里從來就不是被保護出來的公司，阿里相信市場的力量和創新的價值。

談到25年，馬雲提到最多的一個詞是「驕傲」。他說：「25年我最驕傲的不是我們創辦了多少家公司，而是這些公司給社會帶來了多少的變化和價值。驕傲的不是我們賺了多少錢，市值多高，而是賺了錢以後的阿里人還有理想，還是有情有義。」

馬雲進一步指出，「我驕傲的是，沒有支付，我們創建支付；沒有物流，我們參與物流；沒有互聯網支撐技術，我們投入雲；信用不值錢，我們讓信用變得無價。我們相信技術可以也必須幫助每一個普通人，讓每一個普通的老百姓因為技術也獲得尊嚴。」

1999 年 9 月，馬雲帶領下的 18 位創始人在杭州的公寓中成立了阿里巴巴集團，集團的首個網站是英文全球批發貿易市場阿里巴巴，同年阿里巴巴集團推出專注於境內批發貿易的大陸交易市場（現稱「1688」）。