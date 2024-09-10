快訊

找到了？幻象戰機新竹外海西南方16.7哩失聯 傳飛官少校「彈射逃生」後送醫

幻象戰機夜航疑似動力消失 國防部長顧立雄指示搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里25周年 馬雲內部發聲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲。美聯社
阿里巴巴創辦人馬雲。美聯社

9月10日是阿里巴巴成立25周年，阿里巴巴創辦人馬雲，在內網回帖表示，「25 年離 102 年已經快走完 1/4 的路了，我們要時刻提醒自己不能在競爭和形勢壓力下丟失了自己，阿里之所以是阿里，那是因為我們有理想主義精神，我們相信未來，我們相信市場，我們更加相信只有為社會創造真正價值的善良公司才能堅持走完102年路程」。

IT之家報導，馬雲表示，看到互聯網AI技術再次風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿里很多業務面臨挑戰，面臨被超越，這在意料之中，因為沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。

馬雲提到，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康，更何況阿里從來就不是被保護出來的公司，阿里相信市場的力量和創新的價值。

談到25年，馬雲提到最多的一個詞是「驕傲」。他說：「25年我最驕傲的不是我們創辦了多少家公司，而是這些公司給社會帶來了多少的變化和價值。驕傲的不是我們賺了多少錢，市值多高，而是賺了錢以後的阿里人還有理想，還是有情有義。」

馬雲進一步指出，「我驕傲的是，沒有支付，我們創建支付；沒有物流，我們參與物流；沒有互聯網支撐技術，我們投入雲；信用不值錢，我們讓信用變得無價。我們相信技術可以也必須幫助每一個普通人，讓每一個普通的老百姓因為技術也獲得尊嚴。」

1999 年 9 月，馬雲帶領下的 18 位創始人在杭州的公寓中成立了阿里巴巴集團，集團的首個網站是英文全球批發貿易市場阿里巴巴，同年阿里巴巴集團推出專注於境內批發貿易的大陸交易市場（現稱「1688」）。

物流 阿里巴巴集團

延伸閱讀

阿里巴巴蔡崇信傳最新投資：法國勃根地葡萄酒莊園

阿里巴巴納入港股通 今日生效

3年前被指壟斷遭重罰…阿里整改完成 學者稱官釋挺平台

擁有忠實顧客！拼多多黃崢財富超越農夫山泉鍾睒睒 成中國首富

相關新聞

排隊等離職？東風本田加速電動化轉型 再裁員2,000人

日本本田汽車在大陸的合資公司擬再度裁員，最新是東風本田推出自願離職計劃，以應對銷售低迷，預計這次裁員預計有2,000名員...

華為三折手機預約超過400萬人 機構預測今年銷量約20萬支

華為10日發布三折手機新品。截至當天下午7時40分，華為商城官網顯示，三折手機在網上預約人數已達435.3萬人，售價人民...

阿里25周年 馬雲內部發聲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

9月10日是阿里巴巴成立25周年，阿里巴巴創辦人馬雲，在內網回帖表示，「25 年離 102 年已經快走完 1/4 的路了...

陸商務部坦承 中歐電動車反補貼談判有一定挑戰

中國商務部今天坦承，歐盟對中國電動汽車反補貼案「情況複雜、影響面廣」，中歐雙方磋商達成一致「具有一定挑戰」。但中方仍願與...

北京台協換屆 寶島眼鏡陳文錧連任

北京台資企業協會（北京台協）10日舉辦第十二屆第一次會員大會，由現任會長晶華寶島（北京）眼鏡董事長陳文錧連任，同日，北京...

投資錯誤恐爆雷？大陸房市持續低迷 央企、國企也不願拿地

中國房地產市場持續低迷下，今年前8月，中國大陸土地成交金額只有2021年同期的1/3。隸屬官方的中央企業、國有企業也設定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。