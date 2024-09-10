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北京台協換屆 寶島眼鏡陳文錧連任

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京市台協新一屆理監事成員合影。圖／取自北京市台協
北京市台協新一屆理監事成員合影。圖／取自北京市台協

北京台資企業協會（北京台協）10日舉辦第十二屆第一次會員大會，由現任會長晶華寶島（北京）眼鏡董事長陳文錧連任，同日，北京市委常委楊晉柏也和新一屆北京台協的理監事成員舉行了會見。

北京台協於1990年成立，是大陸成立的第一個台資企業協會，現有會員企業三百多家，扮演台商與當地政府溝通的橋梁，推動北京與台灣的交流。

9月10日，北京台協舉辦第十二屆第一次會員大會，選出新一屆台協領導成員，由陳文錧連任會長，天福集團執行策略長曾明棟擔任監事長，並設有常務副會長、副會長、副監事長、秘書長等職。

在2021年初次上任北京台協會長時，陳文錧曾在就職典禮上表示，多年來，協會秉承「服務、溝通、交流、合作」的理念，發揮橋梁紐帶作用，為台商排憂解難、幫助台資企業解決實際問題，積極推動京台經濟交流合作，參與社會公益活動，促進兩岸關係和平發展。

他當時說，北京台協將繼承以往的深厚基礎和優良傳統，進一步拓展服務領域，豐富服務方式，提高服務品質，及時反映意見建議，幫助台商台胞解決實際困難。

北京 台商 溝通

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