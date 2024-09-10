投資錯誤恐爆雷？大陸房市持續低迷 央企、國企也不願拿地

中國房地產市場持續低迷下，今年前8月，中國大陸土地成交金額只有2021年同期的1/3。隸屬官方的中央企業、國有企業也設定更嚴格標準大幅減少拿地，深怕投資錯誤就會爆雷。

經濟大數據平台Wind資料顯示，2024年前8個月，中國大陸土地成交金額人民幣1.42兆元（下同，約新台幣6.42兆元），年減31%，只有2021年同期的1/3。

中指研究院資料顯示，今年前8月，中國大陸百大房企的「權益拿地金額」比去年同期大減40%。權益拿地金額是開發商在獲取土地使用權時所支付的總費用。

陸媒經濟觀察報今天報導，央企、國企今年也大幅減少拿地。

報導指出，王強看上的一個地塊開始競價，但他卻沒有參與的機會。這塊土地位於一線城市產業聚集區，有較好的需求支撐，根據他和同事的綜合研判，預計一年時間可以清盤，但最終，地塊投資沒有通過總部的審核。

王強在一家國有房企的區域投資部門任職。今年以來，總部加大了投資風險審核力度，他所在公司前8月實際投資額不到全年計畫的1/3。

王強看上的地段，起拍樓面價每平方公尺4.9萬元，而目前地段周邊中古屋每平方公尺普遍低於5萬元。但總部認為，未來的利潤和去化難以平衡，不同意參加競拍。

王強做了近10年投資工作，從今年開始，他所在公司的投資標準從原來的8個增加到13個，全部符合才能投資。

年初，王強所在公司的計畫投資額在100億元左右，但前8個月的權益拿地金額不到30億元，相當於2023年一個月的拿地額。王強說，不是不想拿地，而是大部分土地不符合投資要求。

中國不動產巨頭保利發展的業績顯示，上半年新拿12個專案，權益拿地金額109億元，不到2023年同期的一半。截至6月底，這家央企的土地儲備較年初下降了8%。

報導指出，保利發展下半年一方面堅定去庫存策略，主動調整投資節奏；另一方面將全面梳理在手資源，在現有土地調規、土地置換和成屋收儲等方面積極與地方政府溝通。

據報導，國企中海地產上半年的投資總額為129億元，甚至不到2023年同期的1/3，但已在房地產業處於領先地位。中海行政總裁張智超宣稱，上半年一線城市供地少、優質土地供應不足是拿地少的主要原因。

中海地產拿地越來越謹慎，2021年以來，聚焦在一線和強二線城市。上半年的投資中，一線城市比重達67%。

國企廈門建發集團是近年拿地較為兇猛的房企之一，房地產數據平台克而瑞的資料顯示，今年前8月，建發拿地金額為279億元，也不到2023年的4成。

據報導，建發認為，2024年上半年集中供地價格太高，對拿地有較大影響，如杭州和福州等城市，雖然庫存專案均完成去化，考慮到團隊和品牌的維繫，才進行適度少量的補充，而且主要以合作模式為主。

報導說，今年以來，中國監管部門要求房企的銷售拿地比不能超過40%。

一名上市房企的財務負責人說，一塊土地拿錯了有可能讓公司爆雷，「一點不誇張」。

報導指出，房企想要發展必須投資拿地，但「當前拿錯地的風險太高」。因此，調整投資策略、提高投資標準成為多數房企控制風險的主要手段之一。

王強說，年中，他們公司對房地產市場和土地市場研判的結論是，拿地的風險依然較大，所以進一步緊縮了投資。

報導指出，與大型央企相比，王強所在的公司投資拿地「慎之又慎」，銷售則是「能賣盡賣」。在符合國有資產要求的條件下，最大限度實現去化。