陸商務部坦承 中歐電動車反補貼談判有一定挑戰

中國商務部今天坦承，歐盟對中國電動汽車反補貼案「情況複雜、影響面廣」，中歐雙方磋商達成一致「具有一定挑戰」。但中方仍願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成符合雙方共同利益及世貿規則的解決方案。

中國商務部官網10日下午發布不具名發言人的「答記者問」新聞稿。

中國商務部發言人說，歐盟宣布對中國電動汽車發起反補貼調查以來，中國政府和業界一直致力於透過對話磋商妥善解決，而歐盟執委會8月20日發布了終裁前披露。儘管中方對終裁披露無法認同、不能接受，但仍「秉持最大誠意」，希望努力透過對話磋商解決摩擦，尋求「彼此都能接受的方案」。

中國商務部發言人表示，該部副部長李飛一行人9日在布魯塞爾與歐盟貿易總署總署長魏恩德（SabineWeyand）舉行會談，再次向歐方表達希望對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦、合理照顧彼此關切的意願。

中國商務部發言人坦承，電動汽車反補貼案「情況複雜、影響面廣」，中歐雙方展開磋商達成一致，「具有一定挑戰」。他又說，中方相信，只要歐方「展現誠意、相向而行」，就可以透過磋商解決彼此關切。

中國商務部發言人最後說，中方願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成「符合雙方共同利益、符合世貿規則」的解決方案，推動中歐經貿關係健康穩定發展。