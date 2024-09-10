獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

據本報掌握的訊息，上海市台辦新任主任已於今（10）日到任，由現任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任金梅出任。

前任上海台辦主任鍾曉敏已在今年5月升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長，並在7月3日經上海市十六屆人大常委會第十四次會議決定任命為上海市文化和旅遊局局長。在此之前，鍾曉敏持續擔任上海市台辦主任一職。

今年雙城論壇輪到在台北舉行，鍾曉敏曾在6月率領訪團至台北探路。由於鍾曉敏已於5月增添新職，原先傳出鍾曉敏將在舉辦完今年的雙城論壇後正式離任台辦主任，但隨著520後兩岸局勢緊張、大陸高層暑期輪休等因素，雙城論壇舉辦的時間一直懸而未決，也讓鍾曉敏同時身兼多職。

鍾曉敏上一次以台辦主任身分公開現身，是在8月23日的「海峽兩岸青年活力嘉年華」開幕式，這場活動是上海首次舉辦涵括體育、音樂、文化等多類型的兩岸青年交流活動，當時鍾曉敏也為到場與會的大陸國台辦副主任仇開明進行活動導覽。

而隨著「海峽兩岸青年活力嘉年華」系列活動在8月底接續落幕，根據本報掌握的消息，新任上海市台辦主任金梅已於10日到任，並將不再擔任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。

鐘曉敏本月6日也以上海市文化和旅遊局黨組書記、局長身分，在上海市政府新聞發布會上說明即將於9月14日至10月6日舉辦、為期23天的「城市歡樂盛典」。

公開資料顯示，金梅現年53歲，黑龍江寧安人，為在職研究生，經濟學碩士，副教授。曾任上海交通大學團委書記、學生工作指導委員會副秘書長，團市委常委、學校部部長、組織部部長，直屬機關黨委副書記、紀委書記，市學聯秘書長。

2009年8月，任上海市民族和宗教事務委員會副主任；2015年5月，任上海市閔行區委常委、統戰部部長；2016年12月，任上海浦東新區委常委、統戰部部長；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、統戰部部長、區政協黨組副書記；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任，負責國際旅遊度假區工作。

金梅擔任上海浦東新區委常委、統戰部部長期間，曾分管對台工作，並多次親赴在滬台企考察，關心台商經營狀況。