快訊

把對方放在重要位置…獲知江蕙低調抗癌 費玉清心疼發聲

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
新任上海市台辦主任金梅已於今（10）日到任。圖為金梅日前出席自上海國際大學生廣告節開幕式並致詞。圖／取自上海國際大學生廣告節微信公眾號
新任上海市台辦主任金梅已於今（10）日到任。圖為金梅日前出席自上海國際大學生廣告節開幕式並致詞。圖／取自上海國際大學生廣告節微信公眾號

據本報掌握的訊息，上海市台辦新任主任已於今（10）日到任，由現任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任金梅出任。

前任上海台辦主任鍾曉敏已在今年5月升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長，並在7月3日經上海市十六屆人大常委會第十四次會議決定任命為上海市文化和旅遊局局長。在此之前，鍾曉敏持續擔任上海市台辦主任一職。

今年雙城論壇輪到在台北舉行，鍾曉敏曾在6月率領訪團至台北探路。由於鍾曉敏已於5月增添新職，原先傳出鍾曉敏將在舉辦完今年的雙城論壇後正式離任台辦主任，但隨著520後兩岸局勢緊張、大陸高層暑期輪休等因素，雙城論壇舉辦的時間一直懸而未決，也讓鍾曉敏同時身兼多職。

鍾曉敏上一次以台辦主任身分公開現身，是在8月23日的「海峽兩岸青年活力嘉年華」開幕式，這場活動是上海首次舉辦涵括體育、音樂、文化等多類型的兩岸青年交流活動，當時鍾曉敏也為到場與會的大陸國台辦副主任仇開明進行活動導覽。

而隨著「海峽兩岸青年活力嘉年華」系列活動在8月底接續落幕，根據本報掌握的消息，新任上海市台辦主任金梅已於10日到任，並將不再擔任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。

鐘曉敏本月6日也以上海市文化和旅遊局黨組書記、局長身分，在上海市政府新聞發布會上說明即將於9月14日至10月6日舉辦、為期23天的「城市歡樂盛典」。

公開資料顯示，金梅現年53歲，黑龍江寧安人，為在職研究生，經濟學碩士，副教授。曾任上海交通大學團委書記、學生工作指導委員會副秘書長，團市委常委、學校部部長、組織部部長，直屬機關黨委副書記、紀委書記，市學聯秘書長。

2009年8月，任上海市民族和宗教事務委員會副主任；2015年5月，任上海市閔行區委常委、統戰部部長；2016年12月，任上海浦東新區委常委、統戰部部長；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、統戰部部長、區政協黨組副書記；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任，負責國際旅遊度假區工作。

金梅擔任上海浦東新區委常委、統戰部部長期間，曾分管對台工作，並多次親赴在滬台企考察，關心台商經營狀況。

例如金梅2018年8月曾以浦東新區常委身分走訪調研日月光集團，關心台企的生產經營狀況。她當時曾表示希望台辦部門與台企保持更加緊密的關係；2021年2月，金梅曾與浦東新區台辦副主任錢月明等人一同至永和豆漿（永和食品公司）調研，當時正值疫情期間，據陸媒報導，金梅非常關心疫情對企業的影響。

新上任的上海市台辦主任金梅（中）2018年8月曾以浦東新區常委身分走訪調研日月光集團，圖右為日月光集團董事、環旭電子董事長陳昌益。圖／取自「浦東統一戰線 」微信公眾號
新上任的上海市台辦主任金梅（中）2018年8月曾以浦東新區常委身分走訪調研日月光集團，圖右為日月光集團董事、環旭電子董事長陳昌益。圖／取自「浦東統一戰線 」微信公眾號
2021年2月，金梅曾與浦東新區台辦副主任錢月明等人一同至永和豆漿（永和食品公司）調研。圖右為永和食品公司董事長林建雄。圖／取自「鳳凰網科技」
2021年2月，金梅曾與浦東新區台辦副主任錢月明等人一同至永和豆漿（永和食品公司）調研。圖右為永和食品公司董事長林建雄。圖／取自「鳳凰網科技」

上海 主任 管委會 雙城論壇

延伸閱讀

全球20大城市顛覆性指數 陸4城入榜

中光電智能感測推出微型差壓感測器 進軍工業及商用市場

「不還手怕打殘他」上海女格鬥手報警逮色狼 陸網：學一身功夫卻不能自保

獨／雙城論壇進度曝 9月初蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

相關新聞

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

據本報掌握的訊息，上海市台辦新任主任已於今（10）日到任，由現任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記...

兩岸貿易額曝光 陸海關總署：今年前8個月年增9.2%

根據大陸海關總署10日公布數據顯示，今年1至8月，兩岸進出口貿易額為1,854.23億美元，年增9.2%。其中，台灣出口...

強碰蘋果發布會！華為發布全球首款三折機 售價8.5萬元起

華為新品發布會於10日下午14時30分登場，華為常務董事余承東在發布會上公開近日廣受熱議的全球首款三折疊手機Mate X...

iPhone 16亮相掀換機潮！大陸電商平台瘋搶市場 宣傳開賣半小時送達

蘋果今天發表iPhone 16系列手機，中國電商平台隨即展開「攬客大戰」，有的平台祭出只要事前預購就能保證在開賣後半小時...

AI加持iPhone 16系列備貨大增 A股核心供應商一覽

9月10日，蘋果公司在線上舉辦了名為「閃耀時刻」（Glowtime）的秋季新品發佈會，並推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPh...

與歐盟差距大...大陸碳權市場活躍度低 將納水泥等3大排放行業

中國成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。官方坦言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。