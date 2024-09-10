AI加持iPhone 16系列備貨大增 A股核心供應商一覽

9月10日，蘋果公司在線上舉辦了名為「閃耀時刻」（Glowtime）的秋季新品發佈會，並推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Max等新品，前面兩款搭載全新的A18芯片，後面兩款搭載性能更強的A18 Pro芯片。其中，蘋果人工智能（Apple Intelligence)將於10月推出，明年將支持中文。

據多位消息人士透露，蘋果公司押注其首款配備Apple Intelligence人工智能功能的iPhone 16將大獲成功，並已告知供應商為大約8800萬~9000萬部智能手機備貨零部件，這比去年8000萬部新iPhone的初始零部件訂單有所增長。

業內人士指出，Apple Intelligence將給iPhone 16新機賦能，加快換機周期，蘋果將持續打造芯片、系統、硬體創新及端側AI模型的核心競爭力，蘋果AI技術及硬體創新有望拉動硬體換機需求，蘋果A股供應鏈企業有望迎來新一輪業績增長。

押注AI技術

在北京時間9月10日淩晨舉行的新品發佈會上，蘋果公司發佈新款智能手錶、AirPods和iPhone 16系列手機。

其中，iPhone 16系列新機作為首款專為Apple Intelligence設計的機型，將搭載全新的A18芯片。同時，蘋果公司確認人工智能 （Apple Intelligence）將在10月推出，明年將支持中文。iPhone 16、16 Plus起售價分別為799美元、899美元。

iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max兩款機型將分別配備6.3和6.9英寸的螢幕，搭載性能更強的A18 Pro芯片。iPhone 16 Pro起售價為999美元，iPhone 16 Pro Max起售價為1199美元。

蘋果公司指出，A18芯片的6核CPU速度比A16仿生芯片快30%，且快於所有競品，能效相比A16仿生芯片降低30%。與A16仿生芯片相比，這款芯片的5核GPU速度提升最高可達40%，能效提升最高可達35%。

而A18 Pro芯片基於第二代3奈米製程工藝打造，擁有16核神經網絡，配備6核CPU（2個性能核心+4個效率核心），運行速度比A17 Pro快15%，效能少了20%。

中信電子認為，對於AI手機來說算力提升固然重要，記憶體頻寬提升也舉足輕重，後續記憶體頻寬仍將是AI手機提升方向。

據此前消息稱，蘋果已將「蘋果智能」（Apple Intelligence）功能作為今秋門市銷售iPhone的一個重要組成部分，已開始面向零售員工的有關該功能培訓。

蘋果CEO庫克稱，儘管尚無法確定「Apple Intelligence」對營收的影響，但蘋果一直增加這塊業務的支出，已將很多原本從事其他工作的人調到了人工智能（AI）部門。

除此之外，今年iPhone 16全系均額外增加了一個「相機控制」物理按鈕，用戶可以直接通過該按鍵開啓相機，並且可在該按鍵上以觸摸、點擊、雙擊等方式調節相機參數以及拍照、拍影片等。

iPhone 16系列共有兩顆融合式後鏡頭，其中包含一顆4800萬像素主攝和2倍長焦，1200萬像素鏡頭。能夠拍攝全新超廣角和微距照片，通過融合式鏡頭得以讓iPhone 16系列以兩顆鏡頭實現四顆鏡頭的拍攝效果。

散熱方面，在16 Pro/Pro max上，內框採用100%再生鋁金屬打造，通過固態擴散技術與鈦金屬外框融為一體，再結合石墨層鋁金屬子結構，新架搆據稱可讓持續性能最高提升20%。

國金證券分析師樊志遠認為，蘋果硬體創新趨勢逐漸清晰，今年iPhone 16系列初步融入AI功能，明年iPhone 17系列或迎來硬體及端側AI大創新，繼續看好蘋果產業鏈核心公司。

由於iPhone對蘋果產品套件的重要性，華爾街看好AI功能將推動更多客戶升級，從而刺激成長加速。

據統計，蘋果8億多智能手機設備中，超過40%是iPhone 12或更舊版本，另外27%的用戶使用iPhone 13。目前只有不到10%的用戶擁有可以升級到AI軟件的手機。可以看出，購買新iPhone的用戶群可能非常龐大。

Creative Strategies首席執行官兼首席分析師本•巴加林（Ben Bajarin）表示，iPhone 16的AI功能可能「有助於提高人們對新產品的興趣，但由於某些功能推遲推出，可能意味著更多人會等到看到這些功能上線時（才會考慮購買）。」

巴加林補充說：「我確實認為，這次iPhone周期是否能推動一個比以往更強勁的周期，目前還沒有定論…但我認為，有充分的理由相信，考慮到用戶群多是舊機用戶，加上運營商非常積極的促銷活動，應該會看到很大一部分用戶升級，因為很大一部分用戶使用的是3.5年以上的舊手機。」

供應鏈將受益

伴隨著蘋果邁入AI終端時代，業內預計目前iPhone活躍用戶有望在未來2-3年完成AI新機換機，有望開啓3年維度換機潮，中國大陸國內蘋果供應鏈公司有望深度受益。

據集微網從行業調研得知，A股中，蘋果的核心供應商至少有30家，如為蘋果提供連接器和聲學等產品的立訊精密和歌爾股份、提供蓋板玻璃的藍思科技、提供面板的京東方A、提供多種零部件的領益智造、提供PCB的鵬鼎控股、提供射頻的信維通信、提供SIP的環旭電子和長電科技、提供封裝基板的深南電路、提供LED芯片的三安光電、提供NOR Flash的兆易創新和提供FPC的東山精密、提供鋰電池的訢旺達和德賽電池、提供復合材料的寶鈦股份、提供玻璃稜鏡的水晶光電、提供散熱材料的中石科技等。

上述企業均為市值比較大的企業，事實上，A股還有很多小市值企業同樣為其供貨，尤其是近幾年科創板上市公司，雖然市值不大，但業務主要依賴蘋果，直接或間接為蘋果供貨。

據了解，為蘋果供貨的中小市值企業還有：電磁屏蔽材料廠商隆敭電子、自動化檢測設備廠商思林傑、機器眡覺廠商智信精密、PVD真空鍍膜單體機滙成真空、光學識別/光學感應測試設備廠商智立方、電子功能性器件廠商博碩科技、提供光學器件的藍特光學、提供智能製造裝備的賽騰股份、提供智能製造設備的賽騰股份、提供檢測設備的華興源創等。

隨著蘋果AI產品的逐步落地，硬體端有望從中受益。其中，果鏈核心供應商立訊精密下半年的業績值得期待。事實上，在手機組裝業務方面，去年底，立訊集團旗下的立臻精密取得和碩崑山廠的控制權，進一步加大iPhone製造鏈中的比重。

招商電子稱，立臻最新2023年iPhone組裝份額達到20%+，參與15Pro Max/15/15plus三款機型。立臻收購世碩為強強聯合，如順利完成，2024年下半年世碩業務有望明顯增厚立臻份額和利潤，立臻整體有望在2024至2025年周期拿到蘋果40%+份額，進而增厚立訊精密利潤。

而領益智造作為蘋果結構件及功能件龍頭供應商，有望率先受益換機潮帶來的出貨量提升。同時AI手機或迎零部件升級，領益產品布局全面，在VC均熱板、鋼殼電池結構、快充插頭等領域均有望前瞻卡位，看好公司相關產品未來有望配合大客戶實現產品導入，推動公司營收及利潤同步增長。

藍思科技作為消費電子玻璃蓋板龍頭，其玻璃蓋板在大陸佔據主導地位，與蘋果、三星、小米等大陸內外知名品牌深度合作。水晶光電也與蘋果圍繞消費電子產品開展業務合作，公司的紅外截止濾光片、窄帶濾光片、光學薄膜面板等產品有用在蘋果的消費電子產品裡。

在顯示螢幕方面，據外媒披露，蘋果已經將大陸國內顯示螢幕製造商京東方加入了iPhone 16系列的OLED顯示螢幕供應商名單中，預計今年就將開始為標準版供貨。

有市場研究機搆透露，京東方已經成功通過了為iPhone 16供貨的驗證程序，正在按計劃進行批量生產，將逐步增加對蘋果的出貨量。

而瑞聲科技作為蘋果公司的聲學供應商，其相關產品也會實現大幅度增長。據瑞聲科技管理層透露，隨著智能手機市場進一步發展，未來AI手機對語音交互功能需求的提升，也會對手機揚聲器音質提出更高訴求。公司將持續推廣高性能聲學產品，SLS大師敭聲器2024年出貨量預計將實現100%的增長，市場滲透率進一步提升。

華創證券熊翊宇研報指出，蘋果作為消費電子終端的龍頭，持續引領行業創新，AI已經成為當前科技創新的主線，預計AI iPhone推出或有望提速，蘋果有望繼續在端側開啓一輪新的創新周期。而供應鏈廠商有望充分受益產品創新升級，迎來核心產品的量價齊升。