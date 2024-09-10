快訊

把對方放在重要位置…獲知江蕙低調抗癌 費玉清心疼發聲

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與歐盟差距大...大陸碳權市場活躍度低 將納水泥等3大排放行業

中央社／ 台北10日電
中國大陸成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。示意圖／ingimage
中國大陸成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。示意圖／ingimage

中國成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。官方坦言，中國碳權市場活躍度低，和歐盟的成熟碳市場差距大。

中國生態環境部辦公廳9日發布「全國碳排放權交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業工作方案（徵求意見稿）」。內容指出，2024年作為水泥、鋼鐵、電解鋁行業首個管控年度，2025年底前完成首次履約工作；2027年以後是深化完善階段，在數據準確性和完整性方面加強。

綜合中證網與界面新聞報導，水泥、鋼鐵、電解鋁行業的納入門檻與發電行業相同，為年度溫室氣體排放量達到2.6萬噸二氧化碳當量的企業。新增重點排放單位約1500家，總排放量新增約30億噸。屆時全國碳排放權交易市場總排放量占全國總量的比例將達約60%。

中國生態環境部在編製背景中指出，中國碳排放權交易市場從發電行業開始，於2021年7月正式啟動上線交易，目前已經完成兩個履約週期，是全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。

官方同時指出，全國碳排放權交易市場建設仍存在不足。由於當前僅涵蓋發電行業，參與主體（業者）高度同質化，導致市場活躍度低，市場機制作用未能充分發揮，與歐盟等涵蓋多個行業的成熟碳市場差距較大。

中國生態環境部在文件中表示，對鋼鐵、建材、有色金屬、石化、化工、造紙和航空等重點行業納入碳市場的成熟程度進行全面評估，根據評估結果，建材（水泥）、鋼鐵、有色金屬（電解鋁）行業基礎條件成熟。

歐盟 碳排放

延伸閱讀

歐盟「德拉吉報告」倡經濟外交 劍指中國

臺灣碳權交易所落腳高雄 引領低碳新商機

碳權把餅做大 黃金標準拓展更多碳移除方法學

拜登擬擋日本製鐵收購美國鋼鐵 日相候選人石破茂：有損美日同盟信任

相關新聞

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

據本報掌握的訊息，上海市台辦新任主任已於今（10）日到任，由現任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記...

兩岸貿易額曝光 陸海關總署：今年前8個月年增9.2%

根據大陸海關總署10日公布數據顯示，今年1至8月，兩岸進出口貿易額為1,854.23億美元，年增9.2%。其中，台灣出口...

強碰蘋果發布會！華為發布全球首款三折機 售價8.5萬元起

華為新品發布會於10日下午14時30分登場，華為常務董事余承東在發布會上公開近日廣受熱議的全球首款三折疊手機Mate X...

iPhone 16亮相掀換機潮！大陸電商平台瘋搶市場 宣傳開賣半小時送達

蘋果今天發表iPhone 16系列手機，中國電商平台隨即展開「攬客大戰」，有的平台祭出只要事前預購就能保證在開賣後半小時...

AI加持iPhone 16系列備貨大增 A股核心供應商一覽

9月10日，蘋果公司在線上舉辦了名為「閃耀時刻」（Glowtime）的秋季新品發佈會，並推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPh...

與歐盟差距大...大陸碳權市場活躍度低 將納水泥等3大排放行業

中國成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。官方坦言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。