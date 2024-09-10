與歐盟差距大...大陸碳權市場活躍度低 將納水泥等3大排放行業

中國成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。官方坦言，中國碳權市場活躍度低，和歐盟的成熟碳市場差距大。

中國生態環境部辦公廳9日發布「全國碳排放權交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業工作方案（徵求意見稿）」。內容指出，2024年作為水泥、鋼鐵、電解鋁行業首個管控年度，2025年底前完成首次履約工作；2027年以後是深化完善階段，在數據準確性和完整性方面加強。

綜合中證網與界面新聞報導，水泥、鋼鐵、電解鋁行業的納入門檻與發電行業相同，為年度溫室氣體排放量達到2.6萬噸二氧化碳當量的企業。新增重點排放單位約1500家，總排放量新增約30億噸。屆時全國碳排放權交易市場總排放量占全國總量的比例將達約60%。

中國生態環境部在編製背景中指出，中國碳排放權交易市場從發電行業開始，於2021年7月正式啟動上線交易，目前已經完成兩個履約週期，是全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。

官方同時指出，全國碳排放權交易市場建設仍存在不足。由於當前僅涵蓋發電行業，參與主體（業者）高度同質化，導致市場活躍度低，市場機制作用未能充分發揮，與歐盟等涵蓋多個行業的成熟碳市場差距較大。

中國生態環境部在文件中表示，對鋼鐵、建材、有色金屬、石化、化工、造紙和航空等重點行業納入碳市場的成熟程度進行全面評估，根據評估結果，建材（水泥）、鋼鐵、有色金屬（電解鋁）行業基礎條件成熟。