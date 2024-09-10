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iPhone 16亮相掀換機潮！大陸電商平台瘋搶市場 宣傳開賣半小時送達

中央社／ 上海10日電
蘋果今天發表iPhone 16系列手機，大陸電商平台隨即展開「攬客大戰」。記者黃筱晴／攝影
蘋果今天發表iPhone 16系列手機，大陸電商平台隨即展開「攬客大戰」。記者黃筱晴／攝影

蘋果今天發表iPhone 16系列手機，中國電商平台隨即展開「攬客大戰」，有的平台祭出只要事前預購就能保證在開賣後半小時至2天內拿到新機；也有賣家以加價代購海外版為號召，吸引中國消費者

蘋果iPhone 16系列於台灣時間10日凌晨正式亮相，推出iPhone 16、16 Plus、16 Pro、16 Pro Max共4款機型，將於13日正式預購、20日起開賣。

在中國的果粉也相當關注這項消息。中央社記者今天上午實際走訪上海的蘋果直營店，店員向記者表示，今天確實有不少消費者前來詢問有關蘋果iPhone16系列的相關事務，可以感受到消費者「迫不及待」，而目前官方正式預購時間為13日晚間8時開始。

店員也提到，往年新機發布後都會帶來一陣換機潮，今年應該也不例外，但一切仍要等到正式開放預購與發售後，才能進一步的觀察。

綜合第一財經、封面新聞、中國經濟網報導，新機消息宣布後，中國多個電商平台、社群網站等相關關鍵字的搜尋量也暴漲，電商平台與3C賣家自然也沒有缺席，紛紛在第一時間發布相關的預購訊息與方案。

天貓Apple Store官方旗艦店將和蘋果官網同步於13日晚間8時，開始iPhone 16系列預售；快手電商則宣布9月20日起，將在北京、上海、廣州等300餘城市提供iPhone 16系列產品的配送，最快在數小時內就能拿到新機；外送平台餓了麼則宣布，與近4000家Apple授權的專營店合作，新機現貨首發當日，消費者最快半小時內可拿到新機。

此外，在中國最大的二手交易平台「閑魚」，也有3C賣家以「官網價格加200元」的方式進行預售，並保證在開賣當天或隔天即可拿到新手機。

除了國行版（專門提供給中國市場銷售的產品），也有賣家做起代購生意，在多個電商平台上表示可以代購海外版、港澳版iPhone 16系列產品，預購價格則較國行版增加人民幣300元到800元（約新台幣1350元到3600元）不等。

上海 消費者 賣家 電商

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