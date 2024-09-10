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兩岸貿易額曝光 陸海關總署：今年前8個月年增9.2%

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
按美元計，今年前八月兩岸貿易額年增9.2%，圖為南京龍潭港進出口貨櫃碼頭。圖／中新社
按美元計，今年前八月兩岸貿易額年增9.2%，圖為南京龍潭港進出口貨櫃碼頭。圖／中新社

根據大陸海關總署10日公布數據顯示，今年1至8月，兩岸進出口貿易額為1,854.23億美元，年增9.2%。其中，台灣出口大陸1,361.13億美元，年增8%，自大陸進口493.1億美元，年增12.4%。

據大陸海關總署發布的數據，今年前八個月，兩岸貿易額為1,854.23億美元。其中，大陸從台灣進口（台灣出口大陸）1,361.13億美元，年增8%；大陸向台灣出口（台灣自大陸進口）493.1億美元，年增12.4%。

單月數據方面，今年8月，兩岸貿易額為265.73億美元。其中，大陸從台灣進口（台灣出口大陸）201.75億美元，向台灣出口（台灣自大陸進口）63.98億美元。

整體數據方面，按美元計，今年前八月，大陸貨物貿易進出口總值4.02兆美元，成長3.7%。其中，出口2.31兆美元，成長4.6%；進口1.71兆美元，成長2.5%；貿易順差6,084.9億美元，擴大11.2%。

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