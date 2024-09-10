快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「恐形成雙颱」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強碰蘋果發布會！華為發布全球首款三折機 售價8.5萬元起

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為常務董事余承東10日在發布會上介紹華為全球首款三折疊手機。圖／截取自發布會影片
華為常務董事余承東10日在發布會上介紹華為全球首款三折疊手機。圖／截取自發布會影片

華為新品發布會於10日下午14時30分登場，華為常務董事余承東在發布會上公開近日廣受熱議的全球首款三折疊手機Mate XT非凡大師。在外界最關注的價格方面，發布會上公布該款產品根據容量，售價人民幣1萬9,999元（約新台幣85,296元）至人民幣2萬3,999元之間。

余承東在發布會上表示，這款新手機將於本月20日10時08分正式開售。

余承東介紹，這是全球首款量產三折疊手機，擁有10.2英吋螢幕。並稱該產品花了研發團隊五年時間，是款將科幻帶進現實的產品，能實現一折、兩折與三折大螢幕閱覽等一機多用。同時推出折疊觸控鍵盤，實現把「電腦放在口袋裡」、「把鍵盤放在口袋裡」。

余承東稱，華為在三折手機最大突破為解決螢幕與鉸鏈技術，首次實現內折與外折合一，內外彎折同時進行，增加手機螢幕抗衝擊能力。因為手機厚度僅3.6mm，因此電池也只有1.9mm，堪稱全世界最薄電池。

與此同時，該款手機也支持靈犀通信、天通衛星通信，能打衛星電話、發衛星消息。

華為Mate XT非凡大師於本月7日12時08分開放預約後，儘管官方並未公布售價，但大陸消費者依然熱情高漲，僅一天時間，華為商城預約人數就迅速突破300萬大關。有分析稱，華為這款新機價格最終恐被炒至人民幣10萬（約新台幣43萬元）。

10日稍早，蘋果也發布最新款的iPhone 16，並為新的人工智慧平台奠定基礎，而華為發布會與其同日，一度被認為中美兩大巨頭強碰。

人民幣 余承東 衛星

延伸閱讀

富世達、兆利8月營收下滑 華為三摺手機挹注年終動能

華為首款三折機預購破300萬 新機價黃牛恐炒至逾40萬元

華為「三折機」黃牛炒到27萬元 富世達、兆利等台鏈利多

華為三摺手機預購旺 軸承廠股價逆勢揚升

相關新聞

重要訊號？鋰電冷卻...寧德時代仍在河南擴廠

大陸鋰電行業正因供給過剩、需求放緩等因素而面臨投資放緩，不過大陸電池一哥寧德時代仍在持續擴張產能。寧德時代9日公告將在河...

華為首款三折機預購破300萬 新機價黃牛恐炒至逾40萬元

蘋果新品發布會台北時間10日凌晨落幕後，大陸科技巨頭華為緊接著將於10日下午發布全球首款三摺手機HUAWEI Mate ...

與歐盟差距大...大陸碳權市場活躍度低 將納水泥等3大排放行業

中國成立碳市場3年，昨天宣布將水泥、鋼鐵、電解鋁這3大碳排放大戶納入管理，擬於2025年底前完成首次履約工作。官方坦言，...

兩岸貿易額曝光 陸海關總署：今年前8個月年增9.2%

根據大陸海關總署10日公布數據顯示，今年1至8月，兩岸進出口貿易額為1,854.23億美元，年增9.2%。其中，台灣出口...

強碰蘋果發布會！華為發布全球首款三折機 售價8.5萬元起

華為新品發布會於10日下午14時30分登場，華為常務董事余承東在發布會上公開近日廣受熱議的全球首款三折疊手機Mate X...

企業家貴州開會 被逼單間房讓給政府官員？

中國「海歸」十大創業人物、錫恩集團董事長姜汝祥日前在微博上發文稱，他帶了400名民營企業家前往貴州天眼景區開會，被要求把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。