強碰蘋果發布會！華為發布全球首款三折機 售價8.5萬元起

華為新品發布會於10日下午14時30分登場，華為常務董事余承東在發布會上公開近日廣受熱議的全球首款三折疊手機Mate XT非凡大師。在外界最關注的價格方面，發布會上公布該款產品根據容量，售價人民幣1萬9,999元（約新台幣85,296元）至人民幣2萬3,999元之間。

余承東在發布會上表示，這款新手機將於本月20日10時08分正式開售。

余承東介紹，這是全球首款量產三折疊手機，擁有10.2英吋螢幕。並稱該產品花了研發團隊五年時間，是款將科幻帶進現實的產品，能實現一折、兩折與三折大螢幕閱覽等一機多用。同時推出折疊觸控鍵盤，實現把「電腦放在口袋裡」、「把鍵盤放在口袋裡」。

余承東稱，華為在三折手機最大突破為解決螢幕與鉸鏈技術，首次實現內折與外折合一，內外彎折同時進行，增加手機螢幕抗衝擊能力。因為手機厚度僅3.6mm，因此電池也只有1.9mm，堪稱全世界最薄電池。

與此同時，該款手機也支持靈犀通信、天通衛星通信，能打衛星電話、發衛星消息。

華為Mate XT非凡大師於本月7日12時08分開放預約後，儘管官方並未公布售價，但大陸消費者依然熱情高漲，僅一天時間，華為商城預約人數就迅速突破300萬大關。有分析稱，華為這款新機價格最終恐被炒至人民幣10萬（約新台幣43萬元）。

10日稍早，蘋果也發布最新款的iPhone 16，並為新的人工智慧平台奠定基礎，而華為發布會與其同日，一度被認為中美兩大巨頭強碰。