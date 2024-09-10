陸委會：內需不足經貿摩擦 中國大陸就業難樂觀

陸委會簡報剖析，由於內部需求不足、生產過剩等狀況，中國大陸經濟復甦持續面臨挑戰，加上歐美加徵關稅等影響，品牌外移設廠、工作機會減少，中國大陸整體就業前景難樂觀。

大陸委員會（陸委會）委外最新大陸與兩岸情勢簡報指出，中國大陸面臨通貨緊縮、投資下滑等問題，在國際經貿摩擦下，品牌電動車廠遷移中國大陸以外地方設廠，避免歐美加徵關稅壓力，這導致可提供的就業機會減少。

中國大陸數據資料顯示，中國大陸8月消費者物價指數（CPI）年增率0.6%，連續多個月維持微幅成長，顯示內部需求動力不夠，陷入通貨緊縮危機。7月生產者物價指數（PPI）年減率1.8%，這是自2022年10月起，連續第23個月負成長。

陸委會簡報內容表示，CPI年增率顯示，中國大陸承受通貨緊縮壓力的情況未因政府所推消費刺激政策有所改善；PPI是衡量國家各種產品出廠價格指標，市場競爭程度會影響產品價格，產業面臨生產過剩問題時，廠商殺價競爭誘因愈大。

簡報內容提到，中國大陸官方過去推出刺激消費、改善投資誘因等措施，不過成效未彰顯於數據資料上，可見效果相當地有限，在中國大陸內部有效需求不足加上生產過剩等相互影響下，短期內經濟復甦可能性低。

簡報內容指出，中國大陸本土廠商、外國廠商投資下滑，導致中國大陸新增就業機會減少，加上國際經貿摩擦等影響，許多電動車廠在中國大陸以外地方設廠，這使得新增就業機會空間再下降，中國大陸就業市場前景難樂觀。

中國大陸國家統計局數據顯示，7月失業率為5.2%、7月青年（16-24歲）失業率為17.1%，雙雙創下今年以來最高數據紀錄。對於7月青年失業率較6月增加3.9個百分點，官方解釋原因為受到傳統畢業季的影響。